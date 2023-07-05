Токсичность хрома

Всасывается только 1–3% биологи­чески активного трехвалентного хрома. Нормальный уровень в плазме от 0,05 до 0,50 мкг/л (от 1,0 до 9,6 нмоль/л). Однако неясно, следует ли считать хром жизненно важным (обязательным) микроэлементом (1).

Хром потенцирует действие инсулина; тем не менее, неизвестно, будет ли добавка пиколината хрома полезна при сахарном диабете. При сахарном диабете добавки хрома принимать допустимо только под контролем врача-диетолога. Препараты хрома не увеличивают объем или силу мышц.

Большие дозы трехвалентного хрома, введенные парентерально, вызывают раздражение кожи, но более низкие дозы, введенные перорально, нетоксичны. Воздействие шестивалентного хрома (CrO3) на рабочем месте (например, в сварочных цехах, сталелитейных заводах) может вызвать раздражение кожи, легких и желудочно-кишечного тракта, а также вызвать перфорацию носовой перегородки и карциному легких.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).