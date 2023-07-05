Медь – компонент многих белков организма; почти вся медь организма связана с белками. Несвязанные (свободные) ионы меди токсичны. Генетические механизмы контролируют включение меди в апопротеины и процессы, которые препятствуют токсическому накоплению меди в организме. Медь, поглощенная сверх потребностей метаболизма, выводится из организма с желчью.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).

Интоксикация медью вследствие ее избытка может быть приобретенной или наследственно обусловленной (как при болезни Вильсона).

Приобретенная токсичность меди может быть вызвана приемом внутрь или поглощением избыточного количества меди (например, потребление кислой пищи или напитка, имевшего длительный контакт с медной емкостью). Может наблюдаться самопроизвольно завершающийся гастроэнтерит с тошнотой, рвотой, диареей.

Более тяжелые последствия интоксикации могут быть результатом потребления (как правило, с суицидальными намерениями) большого количества медной соли (например, сульфата меди) или поглощением большого количества через кожу (например, если насыщенные раствором соли меди компрессы, накладываются на обширные участки обгоревшей кожи). Это может привести к возникновению гемолитической анемии и анурии, с фатальным исходом.

Индийский детский цирроз, неиндийский детский цирроз и идиопатическая интоксикация медью, являются, вероятно, идентичными нарушениями, при которых избыток меди вызывает цирроз печени. Все они, вероятно, возникают в результате приема внутрь молока, которое кипятилось или хранилось в коррозированных медных или латунных сосудах. Исследования показывают, что у младенцев с идиопатической интоксикацией медью может иметься еще не идентифицированный генетический дефект.

Для диагностики приобретенной медной интоксикации обычно требуется провести биопсию печени, которая может выявить гиалиновые тельца Мэллори.