Цинк (Zn) содержится в основном в костях, зубах, волосах, коже, печени, мышцах, лейкоцитах и яичках. Цинк является компонентом нескольких сотен ферментов, включая никотинамидадениндинуклеотид (НАД) дегидрогеназу, РНК и ДНК-полимеразы и факторы транскрипции ДНК, а также щелочную фосфатазу, супероксиддисмутазу, и карбоангидразу.
(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).
Диета с высоким содержанием клетчатки и фитата (например, цельнозерновой хлеб) уменьшает всасывание цинка.
Пищевой дефицит вряд ли возможен у здоровых людей. Вторичный дефицит цинка может развиваться в следующих случаях:
У пациентов, принимающих мочегонные средства
У пациентов с сахарным диабетом, серповидно-клеточной анемией, хронической болезнью почек, заболеванием печени, расстройством, связанным с употреблением алкоголя или мальабсорбцией, а также после операции по снижению веса.
У пациентов в тяжелых острых стрессовых состояниях (например, сепсис, ожоги, черепно-мозговая травма)
У пожилых людей, помещенных в дома престарелых и «привязанных» к дому (широко распространен)
Дефицит цинка у матери может вызвать пороки развития плода и низкий вес младенца при рождении.
Дефицит цинка у детей вызывает нарушение роста, нарушение вкуса (гипогевсия) и обоняния, задержку полового созревания, гипогонадизм и олигоспермию у мужчин. У детей и взрослых проявления также включают алопецию, нарушение иммунитета, анорексию, дерматит, плохое сумеречное зрение, анемию, сонливость и нарушение заживления ран. Дефицит цинка во время беременности может привести к низкой массе тела и преждевременным родам.
Врачи должны заподозрить дефицит цинка у истощенных пациентов на основании типичных симптомов или признаков и их реакции на добавки цинка. Однако поскольку многие из симптомов и признаков неспецифичны, клиническая диагностика умеренного дефицита цинка затруднена. Дефицит биотина, рибофлавина и эссенциальных жирных кислот может напоминать дефицит цинка. Лабораторная диагностика, требующая специальных методик отбора образцов, также затруднена. Низкие уровни альбумина, характерные для дефицита цинка, затрудняют интерпретацию результатов измерения уровней цинка в сыворотке; при остром дефиците уровни цинка в моче не являются надежным маркером, как и уровни цинка в волосах. Если есть возможность, более точно содержание цинка можно измерить методом изотопных исследований.
Лечение дефицита цинка состоит в приеме элементарного цинка в дозе 1–3 мг/кг перорально 1 раз в день до исчезновения симптомов.
Энетропатический акродерматит
Энетропатический акродерматит (редкое, в прошлом фатальное, аутосомно-рецессивное расстройство) вызывает нарушение всасывания цинка. Вокруг глаз, носа и рта, на ягодицах и в промежности, на конечностях развивается псориазоподобный дерматит. Расстройство также вызывает выпадение волос, паронихию, ослабление иммунитета, рецидивирующие инфекции, нарушение роста, и диарею. Симптомы и признаки обычно развиваются после того, как младенцев отнимают от груди. В таких случаях врачи подозревают энтеропатический акродерматит. Если этот диагноз верен, прием элементарного цинка в дозе 1–3 мг/кг 1 раз в день перорально обычно приводит к полной ремиссии.
Может развиваться псориазиформный дерматит.
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Псориазоподобный дерматит прогрессировал в местную эритродермию.
© Springer Science+Business Media
Дерматиту свойственно вовлекать в патологический процесс ногтевой валик и прогрессировать в паронихию.
© Springer Science+Business Media
К числу визуально заметных типичных признаков относятся выпадение волос и псориазоподобный дерматит лица.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Может развиваться псориазиформный дерматит.
© Springer Science+Business Media
Псориазоподобный дерматит прогрессировал в местную эритродермию.
© Springer Science+Business Media
Дерматиту свойственно вовлекать в патологический процесс ногтевой валик и прогрессировать в паронихию.
© Springer Science+Business Media
К числу визуально заметных типичных признаков относятся выпадение волос и псориазоподобный дерматит лица.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media