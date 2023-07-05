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Дефицит цинка

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Цинк (Zn) содержится в основном в костях, зубах, волосах, коже, печени, мышцах, лейкоцитах и яичках. Цинк является компонентом нескольких сотен ферментов, включая никотинамидадениндинуклеотид (НАД) дегидрогеназу, РНК и ДНК-полимеразы и факторы транскрипции ДНК, а также щелочную фосфатазу, супероксиддисмутазу, и карбоангидразу.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).

Диета с высоким содержанием клетчатки и фитата (например, цельнозерновой хлеб) уменьшает всасывание цинка.

Пищевой дефицит вряд ли возможен у здоровых людей. Вторичный дефицит цинка может развиваться в следующих случаях:

Дефицит цинка у матери может вызвать пороки развития плода и низкий вес младенца при рождении.

Дефицит цинка у детей вызывает нарушение роста, нарушение вкуса (гипогевсия) и обоняния, задержку полового созревания, гипогонадизм и олигоспермию у мужчин. У детей и взрослых проявления также включают алопецию, нарушение иммунитета, анорексию, дерматит, плохое сумеречное зрение, анемию, сонливость и нарушение заживления ран. Дефицит цинка во время беременности может привести к низкой массе тела и преждевременным родам.

Врачи должны заподозрить дефицит цинка у истощенных пациентов на основании типичных симптомов или признаков и их реакции на добавки цинка. Однако поскольку многие из симптомов и признаков неспецифичны, клиническая диагностика умеренного дефицита цинка затруднена. Дефицит биотина, рибофлавина и эссенциальных жирных кислот может напоминать дефицит цинка. Лабораторная диагностика, требующая специальных методик отбора образцов, также затруднена. Низкие уровни альбумина, характерные для дефицита цинка, затрудняют интерпретацию результатов измерения уровней цинка в сыворотке; при остром дефиците уровни цинка в моче не являются надежным маркером, как и уровни цинка в волосах. Если есть возможность, более точно содержание цинка можно измерить методом изотопных исследований.

Лечение дефицита цинка состоит в приеме элементарного цинка в дозе 1–3 мг/кг перорально 1 раз в день до исчезновения симптомов.

Энетропатический акродерматит

Энетропатический акродерматит (редкое, в прошлом фатальное, аутосомно-рецессивное расстройство) вызывает нарушение всасывания цинка. Вокруг глаз, носа и рта, на ягодицах и в промежности, на конечностях развивается псориазоподобный дерматит. Расстройство также вызывает выпадение волос, паронихию, ослабление иммунитета, рецидивирующие инфекции, нарушение роста, и диарею. Симптомы и признаки обычно развиваются после того, как младенцев отнимают от груди. В таких случаях врачи подозревают энтеропатический акродерматит. Если этот диагноз верен, прием элементарного цинка в дозе 1–3 мг/кг 1 раз в день перорально обычно приводит к полной ремиссии.

Дефицит цинка
Энтеропатический акродерматит с дерматитом перианальной и промежностной области
Энтеропатический акродерматит с дерматитом перианальной и промежностной области

Может развиваться псориазиформный дерматит.

© Springer Science+Business Media

Энтеропатический акродерматит с тяжелым дерматитом перианальной и промежностной области
Энтеропатический акродерматит с тяжелым дерматитом перианальной и промежностной области

Псориазоподобный дерматит прогрессировал в местную эритродермию.

© Springer Science+Business Media

Энтеропатический акродерматит с паронихией
Энтеропатический акродерматит с паронихией

Дерматиту свойственно вовлекать в патологический процесс ногтевой валик и прогрессировать в паронихию.

© Springer Science+Business Media

Энтеропатический акродерматит у детей
Энтеропатический акродерматит у детей

К числу визуально заметных типичных признаков относятся выпадение волос и псориазоподобный дерматит лица.

© Springer Science+Business Media

Энтеропатический акродерматит с тяжелым дерматитом на лице
Энтеропатический акродерматит с тяжелым дерматитом на лице

© Springer Science+Business Media

Энтеропатический акродерматит с дерматитом перианальной и промежностной области
Энтеропатический акродерматит с дерматитом перианальной и промежностной области

Может развиваться псориазиформный дерматит.

© Springer Science+Business Media

Энтеропатический акродерматит с тяжелым дерматитом перианальной и промежностной области
Энтеропатический акродерматит с тяжелым дерматитом перианальной и промежностной области

Псориазоподобный дерматит прогрессировал в местную эритродермию.

© Springer Science+Business Media

Энтеропатический акродерматит с паронихией
Энтеропатический акродерматит с паронихией

Дерматиту свойственно вовлекать в патологический процесс ногтевой валик и прогрессировать в паронихию.

© Springer Science+Business Media

Энтеропатический акродерматит у детей
Энтеропатический акродерматит у детей

К числу визуально заметных типичных признаков относятся выпадение волос и псориазоподобный дерматит лица.

© Springer Science+Business Media

Энтеропатический акродерматит с тяжелым дерматитом на лице
Энтеропатический акродерматит с тяжелым дерматитом на лице

© Springer Science+Business Media

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