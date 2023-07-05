Всасывается только 1–3% биологически активного трехвалентного хрома. Нормальный уровень в плазме от 0,05 до 0,50 мкг/л (от 1,0 до 9,6 нмоль/л). Однако неясно, следует ли считать хром жизненно важным (обязательным) микроэлементом (1).
Хром потенцирует действие инсулина; тем не менее, неизвестно, будет ли добавка пиколината хрома полезна при сахарном диабете. При сахарном диабете добавки хрома принимать допустимо только под контролем врача-диетолога. Препараты хрома не увеличивают объем или силу мышц.
У пациентов, получающих длительное полное парентеральное питание, дефицит хрома развивается редко.
Симптомы дефицита хрома могут включать потерю веса, спутанность сознания, нарушение координации и нарушение толерантности к глюкозе, увеличивая риск развития диабета.
Лечение дефицита хрома проводится препаратами с трехвалентным хромом.
(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).
Справочные материалы
1. Vincent JB: New evidence against chromium as an essential trace element. J Nutr 147 (12):2212–2219, 2017. doi:10.3945/jn.117.255901