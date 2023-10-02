Дефицит эссенциальных жирных кислот (ЭЖК) встречается достаточно редко, чаще всего у младенцев, питание которых дефицитно по ЭЖК. Симптомы включают чешуйчатый дерматит, алопецию, тромбоцитопению и задержку интеллектуального развития у детей. Диагноз ставится на основе клинических данных. Обогащение пищи ЭЖК полностью устраняет дефицит.

(См. также Обзор гипотрофии).

Линолевая и линоленовая кислоты из группы ЭЖК – субстраты для эндогенного синтеза других жирных кислот, которые необходимы для обеспечения многих физиологических процессов, включая поддержание целостности кожи и клеточных мембран, синтеза простагландинов и лейкотриенов. Например, эйкозапентаеновая и декозагексаеновая кислоты, синтезируемые из ЭЖК, являются необходимыми компонентами головного мозга и сетчатки.

Дефицит ЭЖК развивается при крайне низком их потреблении с пищей. Употребление даже небольших количеств ЭЖК может предотвратить развитие их дефицита. В коровьем молоке содержится приблизительно четверть количества линолевой кислоты от человеческого молока, но когда коровье молоко употребляется в нормальных количествах, поступление в организм линолевой кислоты достаточное, чтобы предотвратить дефицит ЭЖК. Потребление жиров во многих развивающихся странах, имеющих нехватку продовольствия, может быть очень низким, однако поскольку большая часть этого жира имеет растительное происхождение и содержит большие количества линолевой и линоленовой кислот, то этого количества жира достаточно для предотвращения дефицита ЭЖК.

У младенцев, которых кормили молочными смесями, с низким содержанием линолевой кислоты (молочная смесь на основе снятого молока), возможно развитие дефицита ЭЖК. Дефицит ЭЖК может явиться и следствием длительного парентерального питания, если оно не включало липиды. Но в настоящее время большинство растворов для парентерального питания включает жировые эмульсии с целью предотвращения дефицита ЭЖК. У больных с синдромом мальабсорбции липидов или увеличенными метаболическими потребностями (например, при хирургических вмешательствах, множественных травмах или ожогах) диагноз может быть установлен на основании результатов лабораторных данных дефицита ЭЖК при отсутствии клинических проявлений.

Дерматит, обусловленный дефицитом ЭЖК, – генерализованный и чешуйчатый; у младенцев он напоминает врожденный ихтиоз. Такой дерматит увеличивает потери жидкости через кожу.

Диагноз дефицита жирных кислот обычно устанавливают на основе клинических данных; тем не менее, в крупных исследовательских центрах теперь проводят лабораторные тесты.

Лечение в связи с дефицитом жирных кислот заключается в обязательном получении ЭЖК с пищей для восполнения дефицита.