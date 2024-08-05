Токсичность витамина Е

Относительно большое количество витамина Е обычно не причиняет вреда, но иногда развиваются мышечная слабость, усталость, тошнота и понос. Самый значительный риск – это риск кровотечений, в основном при дозах > 1000 мг в день.

Витамин Е – группа соединений (токо­феролы и токотриенолы), которые оказы­вают схожее биологическое действие. Наиболее биологически активным является альфа-токоферол, но бета-, гамма- и дельта-токоферолы, 4 токотриенола и несколько стереоизомеров также обладают значимой биологической активностью. Эти вещества действуют как антиоксиданты, которые предотвращают перекисное окисление полиненасыщенных жирных кислот в клеточных мембранах (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]). Пищевые источники витамина Е включают в себя растительные масла и орехи.

Уровень плазменного токоферола меняется в зависимости от общего уровня липидов в плазме крови. Как правило, уровень плазменного альфа-токоферола составляет 5-20 мкг/мл (11,6-46,4 мкмоль/л).

Высокие дозы добавок витамина E не защищают от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, и Рабочая группа по профилактическим услугам США не рекомендует принимать витамин E по таким причинам (1); вопрос о том, могут ли добавки защищать от поздней дискинезии, остается спорным. Нет убедительных доказательств того, что дозы натурального витамина E до 2000 международных единиц (МЕ)/день (1340 мг альфа-токоферола/день) замедляют прогрессирование болезни Альцгеймера или снижают риск рака простаты; одно исследование показало повышенный риск рака простаты при приеме добавок витамина E (2). Неизвестно, влияет ли добавление витамина Е на риск инсульта (3).

Хотя количество витамина E в многих обогащенных продуктах и добавках указывается в международных единицах (МЕ), текущие рекомендации предполагают использование миллиграммов альфа-токоферола.

Многие взрослые принимают относительно большие количества витамина Е (альфа-токоферол от 400 до 800 мг/день) в течение месяцев или лет без какого-либо видимого вреда. Иногда развиваются мышечная слабость, усталость, тошнота и понос. Самый значительный риск – это риск кровотечений. Тем не менее кровотечение редко, если доза не более > 1000 мг/сут или пациент принимает перорально кумарин или варфарин. Таким образом, верхний предел для взрослых в возрасте ≥ 19 лет составляет 1000 мг для любой формы токоферола.

Интоксикацию витамином Е лечат путем прекращения приема витамина Е или снижением его потребления ниже верхнего предела дозы 1000 мг в день.

(См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).