Обзор витаминов (Overview of Vitamins)

Витамины могут быть

Жирорастворимые (витамины А, D, Е и К)

Водорастворимые (витамины группы В и витамин С)

Витамины группы B включают биотин, фолат, ниацин, пантотеновую кислоту, рибофлавин (B2), тиамин (B1), B6 (например, пиридоксин) и B12 (кобаламины).

Потребности в витаминах, их пищевые источники, функции, последствия дефицита и гипервитаминоза, уровни их содержания в крови и стандартные терапевтические дозы для витаминов, смотрите таблицы Рекомендованная суточная норма потребления витаминов [Recommended Daily Intakes for Vitamins] и Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins].

Пищевая потребность в витаминах (и других нутриентах) выражается рекомендуемой суточной нормой потребления (РСНП). Существуют 3 типа РСНП:

Рекомендуемая суточная норма потребления (РСН): РСН — это средние суточные уровни потребления пищи, установленные для удовлетворения потребностей 97-98% здоровых людей.

Адекватный уровень потребления (АУП): При недостатке данных для расчета РСН АУП базируются на наблюдаемых или экспериментально доказанных оценках потребления пищи здоровыми людьми.

Максимально допустимый уровень (МДУ): МДУ это максимальное количество нутриента, которое большинство взрослого населения может ежедневно поглощать без риска неблагоприятного воздействия на здоровье.

В странах с низким уровнем продовольственной безопасности, витаминная недостаточность результат в основном следующие:

Умеренный дефицит витаминов распространен среди находящихся в домах престарелых либо ослабленных пожилых людей, страдающих от белково-энергетической недостаточности.

В странах с высоким уровнем продовольственной безопасности дефицит витаминов может быть результатом отсутствия доступа к питательным веществам.

Недостаточность водорастворимых витаминов (кроме витамина B12) могут развиться вследствие длительного (длящегося неделями и месяцами) недостаточного питания. Для развития недостаточности жирорастворимых витаминов и витамина B12 требуется более (>) 1 года, потому что организм сохраняет их в относительно большом количестве. Потребление витаминов в количествах, достаточных для профилактики классического дефицита витаминов (такого как цинга или бери-бери), может не быть достаточным для поддержания здоровья на оптимальном уровне. Этот вопрос остается темой дисуссий и активных исследований.

Витаминная зависимость возникает вследствие генетического дефекта, поражающего метаболизм витамина. В некоторых случаях дозы витамина, в 1 000 раз превышающие РСНП, улучшают функцию измененных метаболических процессов.

Передозировка витамина (гипервитаминоз) обычно бывает вызван приемом огромных доз витамина А, D, C, B6 или ниацина.

Поскольку многие люди принимают пищу нерегулярно, пищевые продукты сами по себе не могут обеспечить поступление оптимального количества некоторых витаминов. В таких случаях увеличивается риск возникновения некоторых видов рака или других заболеваний. Тем не менее последний отчет 2022 года Рабочей группы по профилактике заболеваний в США после тщательного обзора научных исследований не установил достаточных доказательств того, что рутинный ежедневный прием поливитаминных добавок или отдельных витаминов и минеральных добавок может уменьшить заболеваемость раком или предотвратить сердечно-сосудистые заболевания (1) у проживающих в общинах небеременных взрослых.

Таблица Рекомендованная суточная норма потребления витаминов Таблица

Таблица Источники, функции и воздействие витаминов Таблица

Таблица Возможные взаимодействия витаминов с лекарственными препаратами Таблица