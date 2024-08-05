Обзор витаминов (Overview of Vitamins)

Витамины могут быть
Жирорастворимые (витамины А, D, Е и К)
Водорастворимые (витамины группы В и витамин С)
Витамины группы B включают биотин, фолат, ниацин, пантотеновую кислоту, рибофлавин (B2), тиамин (B1), B6 (например, пиридоксин) и B12 (кобаламины).
Потребности в витаминах, их пищевые источники, функции, последствия дефицита и гипервитаминоза, уровни их содержания в крови и стандартные терапевтические дозы для витаминов, смотрите таблицы Рекомендованная суточная норма потребления витаминов [Recommended Daily Intakes for Vitamins] и Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins].
Пищевая потребность в витаминах (и других нутриентах) выражается рекомендуемой суточной нормой потребления (РСНП). Существуют 3 типа РСНП:
Рекомендуемая суточная норма потребления (РСН): РСН — это средние суточные уровни потребления пищи, установленные для удовлетворения потребностей 97-98% здоровых людей.
Адекватный уровень потребления (АУП): При недостатке данных для расчета РСН АУП базируются на наблюдаемых или экспериментально доказанных оценках потребления пищи здоровыми людьми.
Максимально допустимый уровень (МДУ): МДУ это максимальное количество нутриента, которое большинство взрослого населения может ежедневно поглощать без риска неблагоприятного воздействия на здоровье.
В странах с низким уровнем продовольственной безопасности, витаминная недостаточность результат в основном следующие:
Бедность
Извращение вкуса
Лекарства, препараты и продукты питания (см. Взаимодействие между пищей и лекарствами и таблицу Потенциальные взаимодействия витаминов и лекарств).
Продолжительное и неадекватное парентеральное питание
Умеренный дефицит витаминов распространен среди находящихся в домах престарелых либо ослабленных пожилых людей, страдающих от белково-энергетической недостаточности.
В странах с высоким уровнем продовольственной безопасности дефицит витаминов может быть результатом отсутствия доступа к питательным веществам.
Недостаточность водорастворимых витаминов (кроме витамина B12) могут развиться вследствие длительного (длящегося неделями и месяцами) недостаточного питания. Для развития недостаточности жирорастворимых витаминов и витамина B12 требуется более (>) 1 года, потому что организм сохраняет их в относительно большом количестве. Потребление витаминов в количествах, достаточных для профилактики классического дефицита витаминов (такого как цинга или бери-бери), может не быть достаточным для поддержания здоровья на оптимальном уровне. Этот вопрос остается темой дисуссий и активных исследований.
Витаминная зависимость возникает вследствие генетического дефекта, поражающего метаболизм витамина. В некоторых случаях дозы витамина, в 1 000 раз превышающие РСНП, улучшают функцию измененных метаболических процессов.
Передозировка витамина (гипервитаминоз) обычно бывает вызван приемом огромных доз витамина А, D, C, B6 или ниацина.
Поскольку многие люди принимают пищу нерегулярно, пищевые продукты сами по себе не могут обеспечить поступление оптимального количества некоторых витаминов. В таких случаях увеличивается риск возникновения некоторых видов рака или других заболеваний. Тем не менее последний отчет 2022 года Рабочей группы по профилактике заболеваний в США после тщательного обзора научных исследований не установил достаточных доказательств того, что рутинный ежедневный прием поливитаминных добавок или отдельных витаминов и минеральных добавок может уменьшить заболеваемость раком или предотвратить сердечно-сосудистые заболевания (1) у проживающих в общинах небеременных взрослых.
Рекомендованная суточная норма потребления витаминов
Возраст
Фолат (мкг)
Ниацин (мг NE*)
Рибофлавин (мг)
Тиамин (мг)
Витамин А (мкг)
Витамин B6 (мг)
Витамин B12 (мкг)
Витамин С (мг)
Витамин D (МЕ)†
Витамин Е (мг)
Витамин К (мкг)
Младенцы
0-6 месяцев
65
2
0,3
0,2
400
0,1
0,4
40
400
4
2,0
7-12 месяцев
80
4
0,4
0,3.
500
0,3
0,5
50
400
5
2,5
Дети
1–3 года
150
6
0,5
0,5
300
0,5
0,9
15
600
6
30
4–8 лет
200
8
0,6
0,6
400
0,6
1,2
25
600
7
55
Мужчины
9–13 лет
300
12
0,9
0,9
600
1,0
1,8
45
600
11
60
14–18 лет
400
16
1,3
1,2
900
1,3
2,4
75
600
15
75
19–70 лет
400
16
1,3
1,2
900
1,3
2,4
90
600
15
120
> 70 лет
400
16
1,3
1,2
900
1,7
2,4
90
800‡
15
120
Женщины
9–13 лет
300
12
0,9
0,9
600
1,0
1,8
45
600
11
60
14–18 лет
400
14
1,0
1,0
700
1,2
2,4
65
600
15
75
19–70 лет
400
14
1,1
1,1
700
1,3
2,4
75
600
15
90
> 70 лет
400
14
1,1
1,1
700
1,5
2,4
75
800‡
15
90
Беременные
19-50 лет
600
18
1,4
1,4
770
1,9
2,6
85
600
15
90
Кормящие женщины
19-50 лет
500
17
1,6
1,4
1300
2,0
2,8
120
600
19
90
Максимально допустимый уровень (МДУ)§
1000
35
НД
НД
3000
100
НД
2000
4000
1000
НД
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемые суточные нормы (РСН) указаны обычным шрифтом. РСН должны соответствовать потребностям 97 - 98% здоровых людей.
Адекватный уровень потребления (АУП) указан жирным шрифтом. При недостатке данных для расчета РСН, АУП базируются на видимых или экспериментально доказанных оценках потребления пищи здоровыми людьми.
* 1 эквивалент ниацина (NE) равняется количеству 1 мг ниацина или 60 мг пищевого триптофана.
† 200 МЕ витамина D равняются 5 мкг холекальциферола.
‡ 800 МЕ витамина D рекомендуется для людей ≥ 70 лет.
§ МДУ (максимально переносимое потребление) - самое большое количество питательного вещества, которое большинство взрослых может ежедневно поглощать без риска неблагоприятного воздействия на здоровье. Чем больше превышен МДУ, тем выше риск неблагоприятного воздействия.
МЕ = международные единицы; НД = не определено поскольку нет данных (источники поступления должны быть ограничены пищевыми продуктами); ЭАР = эквивалентны активности ретинола (1мкг ЭАР таблетированного витамина А = 3,33 единицы).
Data from Institute of Medicine (US) Subcommittee on Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes (DRIs); Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes: DRI Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment. Washington (DC): National Academies Press (US); 2000.
Источники, функции и воздействие витаминов
Нутриент
Основные источники
Функции
Проявления недостаточности и токсичности
Фолат (фолиевая кислота)
Сырые зеленые листовые овощи, фрукты, субпродукты (например, печень), обогащенные злаки и хлеб
Созревание эритроцитов
Синтез пуринов, пиримидинов, и метионина
Развитие эмбриональной нервной системы
Недостаточность:Мегалобластическая анемия, врожденный порок развтия нервной трубки, дезориентация
Ниацин (никотиновая кислота, никотинамид)
Печень, красное мясо, рыба, домашняя птица, бобовые, цельное зерно или обогащенные злаки и хлеб
Окислительно-восстановительные реакции
Углеводный и клеточный и метаболизм
Недостаточность: Пеллагра (дерматит, воспаление языка, дисфункция желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы)
Передозировка: избыточное поступление в организм
Рибофлавин (витамин B2)
Молоко, сыр, печень, мясо, яйца, обогащенные зерновые продукты
Многие вопросы углеводного и белкового метаболизм
Целостность слизистых оболочек
Недостаточность: Хейлоз, ангулярный стоматит, васкуляризация роговицы
Тиамин (витамин B1)
Цельное зерно, мясо (особенно свинина и печень), обогащенные зерновые продукты, орехи, бобовые, картофель
Метаболизм углеводов, жиров, аминокислот, глюкозы и алкоголя
функция клеток центральной и периферической нерной системы
Миокардиальная функция
Недостаточность: бери-бери (периферическая невропатия, сердечная недостаточность), синдром Вернике-Корсакова
Витамин А (ретинол)
Как прешественник витамина: рыбий жир, печень, яичные желтки, сливочное масло, обогащенные витамином А молочные продукты
Как провитамин в виде каротиноидов: темно-зеленые и желтые овощи, морковь, желтые и оранжевые фрукты
Образование родопсина (Фоторецепторного пигмента в сетчатке)
Целостность эпителия
Стабильность лизосом
Синтез гликопротеина
Недостаточность: Куриная слепота, перифолликулярный гиперкератоз, ксерофтальмия, кератомаляция, повышенная заболеваемость и смертность маленьких детей
Передозировка: Головная боль, шелушение кожи, гепатоспленомегалия, утолщение костей, внутричерепная гипертония, отек диска зрительного нерва, гиперкальцемия
Витамин B6 (пироксидин, пиридоксал, пиридоксамин)
Субпродукты (например, печень), цельные злаки, рыба, бобовые
Много аспектов метаболизма азота (например, трансаминирования, порфирин и синтез гема, преобразование триптофана в ниацин)
Биосинтез нуклеиновой кислоты
Метаболизм жирных кислот, липидов и аминокислот
Недостаточность: Конвульсии, анемия, невропатия, себорейный дерматит
Передозировка:Периферическая нейропатия
Витамн B12 (кобаламины)
Мясо (особенно говядина, свинина, субпродукты [например, печень]), домашняя птица, яйца, обогащенные злаки, молоко и молочные продукты, моллюски, устрицы, макрель, лосось
Созревание эритроцитов, функции ЦНС, Синтез ДНК, синтез и регенерация миелина
Недостаточность: Мегалобластная анемия, неврологические расстройства (спутанность сознания, парестезии, атаксия)
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Цитрусовые, помидоры, картофель, брокколи, земляника, сладкий перец
Формирование коллагена
Целотсность костей и кровеносных сосудов
Карнитин, гормон и аминокислота формирование
Заживление ран
Недостаточность: Цинга (кровоизлияния, шаткость зубов, гингивит, дефекты костей)
Витамин D (холекальциферол, эргокальциферол)
Прямое облучение кожи ультрафиолетовыми лучами спектра В (главный источник), обогащенные молочные продукты (основный источник пищи), рыбий жир, жирная рыба, печень
Поглощение кальция и фосфата
Минерализация и восстановление костной ткани
Тубулярная реабсорбция кальция
Инсулин и функционирование щитовидной железы, улучшение иммунной функции, сокращение риска аутоиммунной болезни
Недостаточность: Рахит (иногда с тетанией), остеомаляция
Передозировка: Гиперкальцемия, анорексия, почечная недостаточность, метастатические кальцификаты
Группа витаминов Е (альфа-токоферол, другие токоферолы)
Растительные масла, орехи
Внутриклеточный антиоксидант
Акцептор свободных радикалов в биологических мембранах
Недостаточность: Гемолиз эритроцитов, неврологические расстройства
Передозировка: Склонность к кровотечениям
Группа витамина К (филлоквинон, менаквинон)
Зеленые листовые овощи (особенно капуста, шпинат и зелень салата), бобы сои, растительные масла
Бактерии в желудочно-кишечном тракте в постнеонатальный период
Формирование протромбина, прочих факторов коагуляции и костных белков
Недостаточность: Кровотечения из-за недостаточности протромбина и других факторов, остеопения
Возможные взаимодействия витаминов с лекарственными препаратами
Нутриент
Лекарственный препарат
Антибиотики, противоэпилептические препараты
Алкоголь, 5-флуорорацил, метформин, метотрексат, оральные контрацептивы, противоэпилептические препараты (например, фенобарбитал, фенитоин, примидон), триамтерен, триметоприм
Алкоголь, изониазид
Алкоголь, барбитураты, фенотиазины, тиазидные диуретики, трициклические антидепрессанты
Алкоголь, оральные контрацептивы, антагонисты тиаминав кофе, чае, сырой рыбе, краснокочанной капусте
Холестирамин, минеральное масло
Алкоголь, противоэпилептические препараты, кортикостероиды, циклосерин, гидралазин, изониазид, леводопа, оральные контрацептивы, пеницилламин
Антациды, метформин, закись азота (повторяющееся воздействие)
Кортикостероиды
Антипсихотики, кортикостероиды, минеральное масло, противоэпилептические препараты, рифампин
Минеральное масло, варфарин
Антибиотики, противоэпилептические препараты, минеральное масло, рифампин, варфарин
Справочные материалы
1. US Preventive Services Task Force, Mangione CM, Barry MJ, et al: Vitamin, mineral, and multivitamin supplementation to prevent cardiovascular disease and cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 327(23):2326-2333, 2022. doi:10.1001/jama.2022.8970