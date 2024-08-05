В странах с низким уровнем продовольственной безопасности дефицит может встречаться при общей недостаточ­ности питания, но тяжелый дефицит (вызывающий цингу) встречается ред­ко. Симптомы включают усталость, депрессию, дефекты соединительной ткани (гингивит, петехии, высыпания, внутренние кровотечения, плохое за­живление ран). У младенцев и детей может нарушаться рост костей. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение заключается в назначении витамина С орально.

Витамин С иг­рает роль в синтезе коллагена, карнитина, гормонов и аминокислот. Он необходим для здоровья костей, кровеносных сосудов и заживления ран и облегчает восставление при ожогах. Витамин С также является антиоксидантом, подде­рживает функцию иммунной системы и облегчает всасывание железа (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]).

Пищевые источники витамина С включают цитрусовые, помидоры, картофель, брокколи, клубнику и сладкий перец. (См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).

Тяжелый дефицит витамина С приводит к цинге, заболеванию, которое характеризуется геморрагическими проявлениями и патологическими отклонениями при формировании остеоидной ткани и дентина.

Этиология дефицита витамина С Первичная недостаточность витамина С обычно обусловлена такими причинами как Несбалансированное питание Потребность в витамине С воз­растает при лихорадочных состояниях, воспалительных заболеваниях (особенно сопровождающихся диареей), ахлоргидрии, курении, гипертиреозе, дефиците железа, переохлаждениях и перегревах, хирургических вмешательствах, ожогах и дефиците белка. Высокая температура (на­пример, при стерилизации молочных сме­сей, приготовлении пищи) частично разру­шает витамин С в продуктах питания.

Патофизиология недостаточности витамина С При недостаточности витамина С нарушается формирование межклеточ­ного вещества в соединительных тканях, костях и дентине, что приводит к сниже­нию прочности капилляров с последую­щим кровоизлиянием и возникнове­нием дефектов в костях и связанных с ни­ми структурах. Нарушается формирование костной ткани: у детей ухудшается рост костей и в них развиваются патологические изме­нения. Между диафизом и эпифизом разрастается фиброзная ткань, увеличи­ваются реберно-хрящевые соединения. Плотные кальцифицированные фрагмен­ты хряща врезаются в фиброзную ткань. У детей и взрослых могут наблюдаться поднадкостничные кровоизлияния, иног­да обусловленные небольшими перело­мами.

Симптомы и признаки дефицита витамина С У взрослых симптомы дефицита витамина С развиваются только после нескольких недель или месяцев недоста­точного потребления витамина С. Вя­лость, слабость, раздражительность, по­теря веса, невыраженные миалгии и артралгии могут развиться рано. Симптомы цинги (связан­ные с дефектами в соединительных тканях) развиваются через несколько месяцев недостаточности этого витамина. Может развиться фолликулярный гипер­кератоз, волосы сильно скручиваются в спираль, возникают перифолликулярные геморрагии. Десны распухают, приобре­тают багровый цвет, становятся губчатыми и рыхлыми; при тяжелом дефиците легко кровоточат. В итоге расшатываются и вы­падают зубы. Могут развиться вторичные инфекции. Раны плохо заживают и легко открываются, возникают спонтанные кровотечения и кровоизлияния, особенно в коже нижних конечностей и бульбарно-конъюнктивальные. Изображение Кровоизлияния на голенях при цинге Изображение ST. MARY'S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL/SCIENCE PHOTO LIBRARY Другие признаки и симптомы – бед­ренная нейропатия из-за кровоизлияний в оболочки бедренных сосудов (это похо­же на тромбоз глубоких вен), отек нижних конечностей, внутрисуставные кровоте­чения или суставные выпоты. У младенцев – такие симптомы, как раздражительность, боль при движении, анорексия и замедление роста. У младенцев и детей нарушается рост костей, могут возникнуть кровотечение и анемия.

Диагностика недостаточности витамина С Обычно ставится клинически (основываясь на результатах обследования кожи или десен и факторах риска) Диагноз недостаточность витамина С обычно устанавливается кли­нически пациенту, у которого имеются кожные или десенные симптомы при нали­чии риска недостаточности витамина С. Информативным может быть лабораторное подтверждение. Проведение общего анализа крови часто позволяет обнаружить анемию. Время кровотечения, свертыва­ния и протромбиновое время в норме. Рентгеновское исследование скелета может помочь диагностировать цингу у детей (но не у взрослых). Изменения бо­лее очевидны на концах длинных костей, особенно в колене. Ранние изменения на­поминают атрофию. Из-за потери трабекул появляются зоны в виде «матовых сте­кол». Корковое вещество истончается. Линия кальцифицированного, неправиль­ной формы хряща (белая линия Френке­ля) хорошо видима в области метафиза. Зона разрежения или линейного излома проходит проксимально и параллельно белой линии и может быть видима как треугольный дефект латеральной кости, но является специфичной. Эпифиз может быть сдавлен. При рассасывании поднадкостничных кровоизлияний надкостница может кальцифицироваться и приподни­маться. Лабораторная диагностика, требующая измерения аскорбиновой кислоты в плаз­ме, иногда проводится в академических центрах. Уровни < 0,6 мг/дл (< 34 мкмоль/л) считаются нижней границей нормы; уровни < 0,2 мг/дл (< 11 мкмоль/л) указывают на дефицит витамина С. Измерение уровней аскорби­новой кислоты в лейкоцитарно-тромбоцитарном слое центрифугированной кро­ви широко не используется или не стандартизированно. У взрослых цингу необходимо дифференцировать от артритов, геморрагических нарушений, гингивита и белково-энергетической недостаточности питания. Гиперкератоз фолликулов с сопутствующей гиперемией или кровоизлиянием, является почти патогномоничным. Кровоточивость десен, кровоизлияния конъюнктивы, большинство видов петехии, и синяки неспецифичны.

Лечение недостаточности витамина С Питательная диета с дополнительным приемом аскорбиновой кислоты При цинге у взрослых назначают аскорбиновую кислоту. Один из оптимальных режимов состоит в назначении 500–1000 мг витамина С перорально 1 раз в день в течение 1–2 недель, пока симптомы не исчезнут, с последующим обеспечением полноценного питания, обеспечивающего от 1 до 2 рекомендованных суточных доз. При цинге терапевтические дозы аскорбиновой кислоты восстанавливают функции витамина С в течение нескольких дней. Симптомы и признаки заболевания обычно исчезают в течение 1–2 недель. Хронический гингивит с обширным подкожными кровоизлияниями сохраняется дольше.

Профилактика недостаточности витамина С Дефицит предотвращает пероральный прием 75 мг витамин С 1 раз в день для женщин и пероральный прием 90 мг 1 раз в день для мужчин. Люди, которые курят, должны дополнительно потреблять 35 мг витамина С в сутки. Профилактические дозировки для детей зависят от возраста. Пять порций большинства фруктов и овощей (рекомендуемая суточная доза) обеспечивают поступление >200 мг витамина С.