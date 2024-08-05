В странах с низким уровнем продовольственной безопасности дефицит может встречаться при общей недостаточности питания, но тяжелый дефицит (вызывающий цингу) встречается редко. Симптомы включают усталость, депрессию, дефекты соединительной ткани (гингивит, петехии, высыпания, внутренние кровотечения, плохое заживление ран). У младенцев и детей может нарушаться рост костей. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение заключается в назначении витамина С орально.
Витамин С играет роль в синтезе коллагена, карнитина, гормонов и аминокислот. Он необходим для здоровья костей, кровеносных сосудов и заживления ран и облегчает восставление при ожогах. Витамин С также является антиоксидантом, поддерживает функцию иммунной системы и облегчает всасывание железа (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]).
Пищевые источники витамина С включают цитрусовые, помидоры, картофель, брокколи, клубнику и сладкий перец. (См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).
Тяжелый дефицит витамина С приводит к цинге, заболеванию, которое характеризуется геморрагическими проявлениями и патологическими отклонениями при формировании остеоидной ткани и дентина.
Этиология дефицита витамина С
Первичная недостаточность витамина С обычно обусловлена такими причинами как
Несбалансированное питание
Потребность в витамине С возрастает при лихорадочных состояниях, воспалительных заболеваниях (особенно сопровождающихся диареей), ахлоргидрии, курении, гипертиреозе, дефиците железа, переохлаждениях и перегревах, хирургических вмешательствах, ожогах и дефиците белка.
Высокая температура (например, при стерилизации молочных смесей, приготовлении пищи) частично разрушает витамин С в продуктах питания.
Патофизиология недостаточности витамина С
При недостаточности витамина С нарушается формирование межклеточного вещества в соединительных тканях, костях и дентине, что приводит к снижению прочности капилляров с последующим кровоизлиянием и возникновением дефектов в костях и связанных с ними структурах.
Нарушается формирование костной ткани: у детей ухудшается рост костей и в них развиваются патологические изменения. Между диафизом и эпифизом разрастается фиброзная ткань, увеличиваются реберно-хрящевые соединения. Плотные кальцифицированные фрагменты хряща врезаются в фиброзную ткань. У детей и взрослых могут наблюдаться поднадкостничные кровоизлияния, иногда обусловленные небольшими переломами.
Симптомы и признаки дефицита витамина С
У взрослых симптомы дефицита витамина С развиваются только после нескольких недель или месяцев недостаточного потребления витамина С. Вялость, слабость, раздражительность, потеря веса, невыраженные миалгии и артралгии могут развиться рано.
Симптомы цинги (связанные с дефектами в соединительных тканях) развиваются через несколько месяцев недостаточности этого витамина. Может развиться фолликулярный гиперкератоз, волосы сильно скручиваются в спираль, возникают перифолликулярные геморрагии. Десны распухают, приобретают багровый цвет, становятся губчатыми и рыхлыми; при тяжелом дефиците легко кровоточат. В итоге расшатываются и выпадают зубы. Могут развиться вторичные инфекции. Раны плохо заживают и легко открываются, возникают спонтанные кровотечения и кровоизлияния, особенно в коже нижних конечностей и бульбарно-конъюнктивальные.
ST. MARY'S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Другие признаки и симптомы – бедренная нейропатия из-за кровоизлияний в оболочки бедренных сосудов (это похоже на тромбоз глубоких вен), отек нижних конечностей, внутрисуставные кровотечения или суставные выпоты.
У младенцев – такие симптомы, как раздражительность, боль при движении, анорексия и замедление роста. У младенцев и детей нарушается рост костей, могут возникнуть кровотечение и анемия.
Диагностика недостаточности витамина С
Обычно ставится клинически (основываясь на результатах обследования кожи или десен и факторах риска)
Диагноз недостаточность витамина С обычно устанавливается клинически пациенту, у которого имеются кожные или десенные симптомы при наличии риска недостаточности витамина С. Информативным может быть лабораторное подтверждение. Проведение общего анализа крови часто позволяет обнаружить анемию. Время кровотечения, свертывания и протромбиновое время в норме.
Рентгеновское исследование скелета может помочь диагностировать цингу у детей (но не у взрослых). Изменения более очевидны на концах длинных костей, особенно в колене. Ранние изменения напоминают атрофию. Из-за потери трабекул появляются зоны в виде «матовых стекол». Корковое вещество истончается. Линия кальцифицированного, неправильной формы хряща (белая линия Френкеля) хорошо видима в области метафиза. Зона разрежения или линейного излома проходит проксимально и параллельно белой линии и может быть видима как треугольный дефект латеральной кости, но является специфичной. Эпифиз может быть сдавлен. При рассасывании поднадкостничных кровоизлияний надкостница может кальцифицироваться и приподниматься.
Лабораторная диагностика, требующая измерения аскорбиновой кислоты в плазме, иногда проводится в академических центрах. Уровни < 0,6 мг/дл (< 34 мкмоль/л) считаются нижней границей нормы; уровни < 0,2 мг/дл (< 11 мкмоль/л) указывают на дефицит витамина С. Измерение уровней аскорбиновой кислоты в лейкоцитарно-тромбоцитарном слое центрифугированной крови широко не используется или не стандартизированно.
У взрослых цингу необходимо дифференцировать от артритов, геморрагических нарушений, гингивита и белково-энергетической недостаточности питания. Гиперкератоз фолликулов с сопутствующей гиперемией или кровоизлиянием, является почти патогномоничным. Кровоточивость десен, кровоизлияния конъюнктивы, большинство видов петехии, и синяки неспецифичны.
Лечение недостаточности витамина С
Питательная диета с дополнительным приемом аскорбиновой кислоты
При цинге у взрослых назначают аскорбиновую кислоту. Один из оптимальных режимов состоит в назначении 500–1000 мг витамина С перорально 1 раз в день в течение 1–2 недель, пока симптомы не исчезнут, с последующим обеспечением полноценного питания, обеспечивающего от 1 до 2 рекомендованных суточных доз.
При цинге терапевтические дозы аскорбиновой кислоты восстанавливают функции витамина С в течение нескольких дней. Симптомы и признаки заболевания обычно исчезают в течение 1–2 недель. Хронический гингивит с обширным подкожными кровоизлияниями сохраняется дольше.
Профилактика недостаточности витамина С
Дефицит предотвращает пероральный прием 75 мг витамин С 1 раз в день для женщин и пероральный прием 90 мг 1 раз в день для мужчин. Люди, которые курят, должны дополнительно потреблять 35 мг витамина С в сутки. Профилактические дозировки для детей зависят от возраста.
Пять порций большинства фруктов и овощей (рекомендуемая суточная доза) обеспечивают поступление >200 мг витамина С.
Основные положения
Потребность в витамине С возрастает при лихорадочных состояниях, воспалительных процессах, диарее, курении, гипертириозе, дефиците железа, холодовом или тепловом стрессе, хирургических вмешательствах, ожогах и БЭН.
После нескольких недель или месяцев недостаточность вызывает неспецифические симптомы (например, слабость, усталость, раздражительность, артралгии, миалгии), впоследствии воздействует на соединительные ткани, в результате чего проявляются фолликулярный гиперкератоз, опухание и кровоточивость десен, потерю зубов, плохое заживление ран и спонтанные кровоизлияния.
У пациентов с заболеваниями десен или кожи или находящихся в группе риска по дефициту необходимо измерить уровень аскорбиновой кислоты.
Принимайте дополнительные дозы аскорбиновой кислоты и следите за полноценностью питания.