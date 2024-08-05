Недостаточность витамина К

Витамин K1 (филлохинон) – это пищевой витамин К. Источники включают зеленые листовые овощи (особенно капуста, шпинат и зелень салата), бобы сои и растительные масла. Жир пищи усиливает его поглощение. В молочные смеси для младенцев вводят добавки витамина К. После окончания неонатального периода бактерии желудочно-кишечного тракта начинают синтезировать витамин К, который абсорбируется и используется организмом.

Витамин K2 относится к группе соединений (менахиноны), синтезируемых бактериями кишечника; синтезируемое количество не удовлетворяет потребности в витамине К.

Витамин К контролирует образование нескольких факторов свертывания крови: II (протромбин), VII, IX и X в печени (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]). Другими факторами свертывания, зависящими от витамина К, являются протеин С, протеин S и протеин Z; протеины С и S являются антикоагулянтами. Метаболические пути способствуют сохранению витамина К. Как только витамин К принимает участие в формировании факторов свертывания крови, продукт данной реакции – эпоксид витамина К – ферментативно превращается в активную форму– гидрохинон витамина К.

Для функционирования витамин К-зависимых белков требуется кальций. Витамин К-зависимые белки, остеокальцин и матриксный гамма-карбоксиглутамат-содержащий белок могут играть важную роль в костной и других тканях. Формы витамина K применяются как общетерапевтическое средство для лечения остеопороза в Японии и других странах.