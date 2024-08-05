Недостаточность витамина Е

Дефицит витамина Е в рационе питания распространен в странах с высоким уровнем продовольственной безопасности; дефицит среди взрослых в других странах встречается редко и, как правило, из-за мальабсорбции жиров. Главные симптомы – гемолитическая анемия и неврологические расстройства. Диагноз основывается на определении отношения плазменного уровня альфа-токоферола к общему количеству липидов плазмы; низкий показатель указывает на дефицит витамина Е. Лечение заключается в оральном назначении витамина Е в больших дозах при наличии неврологической симптоматики или в случае развития дефицита витамина Е вследствие мальабсорбции.

Дефицит витамина Е вызывает гемолиз эритроцитов и дегенерацию нейронов, особенно периферических аксонов и задних столбовых нейронов.

Витамин Е – группа соединений (токо­феролы и токотриенолы), которые оказы­вают схожее биологическое действие. Наиболее биологически активным является альфа-токоферол, но бета-, гамма- и дельта-токоферолы, 4 токотриенола и несколько стереоизомеров также обладают значимой биологической активностью. Эти вещества действуют как антиоксиданты, которые предотвращают перекисное окисление полиненасыщенных жирных кислот в клеточных мембранах (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]). Пищевые источники витамина Е включают в себя растительные масла и орехи.

Уровень плазменного токоферола меняется в зависимости от общего уровня липидов в плазме крови. Как правило, уровень плазменного альфа-токоферола составляет 5-20 мкг/мл (11,6-46,4 мкмоль/л).

Высокие дозы добавок витамина E не защищают от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, и Рабочая группа по профилактическим услугам США не рекомендует принимать витамин E по таким причинам (1); вопрос о том, могут ли добавки защищать от поздней дискинезии, остается спорным. Нет убедительных доказательств того, что дозы натурального витамина E до 2000 международных единиц [МЕ]/день (1340 мг альфа-токоферола/день) замедляют прогрессирование болезни Альцгеймера или снижают риск рака простаты; одно исследование показало повышенный риск рака простаты при приеме добавок витамина E (2).

Хотя количество витамина E в многих обогащенных продуктах и добавках указывается в международных единицах (МЕ), текущие рекомендации предполагают использование миллиграммов альфа-токоферола.

(См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).

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Этиология дефицита витамина Е В странах с высоким уровнем продовольственной безопасности наиболее распространенной причиной дефицита витамина Е является Недостаточное поступление витамина Е В странах с низким уровнем продовольственной безопасности наиболее распространенными причинами являются: Нарушения, вызывающие мальабсорбцию жира, в том числе абеталипопротеинемия (синдром Бассена-Корнцвейга, обусловленный генетическим отсутствием аполипопротеина В), хроническое холестатическое заболевание гепатобилиарной системы, панкреатит, синдром короткой кишки, а также кистозный фиброз Редкая генетическая форма дефицита витамина Е без липидной мальабсорбции – следствие нарушенного метаболизма печени.

Симптомы и признаки дефицита витамина Е Основные симптомы дефицита витамина Е – умеренная гемолитическая анемия и неспецифические неврологические проявления. Абеталипопротеинемия приводит к прогрессирующей нейропатии и ретинопатии в течение первых двух десятилетий жизни. Дефицит витамина Е может способствовать ретинопатии недоношенных (также называемой ретролентальной фиброплазией) у недоношенных детей и в некоторых случаях внутрижелудочковым и субэпендимальным кровоизлияниям у новорожденных. У таких недоношенных новорожденных развивается мышечная слабость. У детей хроническое холестатическое заболевание печени и желчевыводящих путей или муковисцидоз нарушает усвоение жиров и витаминов, а их дефицит вызывает неврологические нарушения, включая спиноцеребеллярную атаксию с потерей глубоких сухожильных рефлексов, атаксию туловища и конечностей, потерю вибрационной и позиционной чувствительности, офтальмоплегию, мышечную слабость, птоз и дизартрию. У взрослых с мальабсорбцией дефицит витамина Е очень редко бывает причиной спиноцеребеллярной атаксии, так как у них имеются большие запасы витамина Е в жировой ткани.

Диагностика недостаточности витамина Е Низкий уровень альфа-токоферола или низкое соотношение сывороточного альфа-токоферола к сывороточным липидам Дефицит витамина Е маловероятен, если в анамнезе нет сведений о его недостаточном потреблении или о провоцирующих факторах (состояниях). Для подтверждения диагноза обычно требуется определение уровня витамина. Измерение степени гемолиза эритроцитов при воздействии перекиси водорода позволяет предположить диагноз, но является неспецифическим показателем. Гемолиз увеличивается, поскольку дефицит витамина Е ухудшает стабильность эритроцитов. Самый прямой метод диагностики – измерение уровня альфа-токоферола в плазме крови. У взрослых можно заподозрить дефицит витамина Е, если уровень альфа-токоферола < 5 мкг/мл (< 11,6 мкмоль/л). Поскольку измененные уровни липидов плазмы могут влиять на статус витамина Е, низкое отношение альфа-токоферола плазмы к плазменным липидам (< 0,8 мг/г общих липидов) является самым точным индикатором у взрослых с гиперлипидемией. В плазме у детей и взрослых с абеталипопротеинемией уровень сывороточного альфа-токоферола обычно не определяется.

Лечение недостаточности витамина Е Дополнительные альфа-токоферол или смешанные токоферолы (альфа-, бета- и гамма-токоферолы) В тех случаях, когда мальабсорбция вызывает явный клинический дефицит, назначается альфа-токоферол в дозе 15-25 мг/кг перорально 1 раз в день. Или может быть назначена смесь токоферолов (200 МЕ). Тем не менее, для лечения нейропатии на ранних стадиях или преодоления последствий дефектов всасывания и транспорта при абеталипопротеинемии необходимы более высокие дозы инъекций альфа-токоферола.

Профилактика недостаточности витамина Е Недоношенным новорожденным могут требоваться дополнительный прием витамина Е, несмотря на то что женское молоко и коммерческие молочные смеси содержат достаточное количество витамина Е для новорожденных, появившихся на свет в срок.