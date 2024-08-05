Недостаточность витамина А является следствием неа­декватного поступления, мальабсорбции липидов или заболеваний печени. Недостаточность ослабляет иммунитет и вызывает высыпания, а также типичные офтальмологические симп­томы (ксерофтальмия, нарушение сумеречного зрения). Диагноз основывает­ся на типичных офтальмологических симптомах и низких уровнях витамина А. Лечение заключается в пероральном применении витамина А, а если симп­томы тяжелые или причиной дефици­та является мальабсорбция, то вита­мин А вводится парентерально.

Витамин А необходим для синтеза родопсина, пигмента фоторецепторов в сетчатке глаза (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]). Витамин А помогает поддерживать эпителиальные ткани и имеет важное значение для стабильности лизосом и синтеза гликопротеинов.

К пищевым источникам предшественника витамина А относятся рыбий жир, печень, яичные желтки, сливочное масло и обогащенные витамином А молочные продукты. Бета-каротин и другие провита­мины-каротиноиды, содержащиеся в зеленых листовых и желтых овощах, моркови и в темных или яркоокрашенных фруктах, превращаются в витамин А. Каротиноиды лучше всасы­ваются из овощей, если они готовятся или гомогенизируются и принимаются с каким-то жи­ром (например, маслом). Как правило, в печени запасается от 80 до 90% витамина А. Чтобы использовать витамин А, организм высвобождает его в крово­ток, где он связывается с преальбумином (транстиретином) и ретинолсвязывающим белком.

Были разработаны эквиваленты активности ретинола (ЭАР) (на англ. RAE), потому что у каротиноидов активность провитамина А меньше чем у преформированного витамина А; 1 мкг ретинола = 3,33 единицы.

Синтетические аналоги витамина (ретиноиды) все чаще используются в дерматологии. Возможная защитная роль бета-каротина и ретиноидов против некоторых эпителиальных раков находится на стадии исследования, однако бета-каротин и ретиноиды не рекомендуются для профилактики рака или сердечно-сосудистых заболеваний (1). Однако риск некоторых видов рака (например, рака легких) (2) и сердечно-сосудистых заболеваний (3) может увеличиться после добавления бета-каротина в рацион.

(См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).

Справочные материалы 1. Moyer VA; U.S. Preventive Services Task Force. Vitamin, mineral, and multivitamin supplements for the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: U.S. Preventive services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2014;160(8):558-564. doi:10.7326/M14-0198 2. O'Connor EA, Evans CV, Ivlev I, et al. Vitamin and Mineral Supplements for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2022;327(23):2334-2347. doi:10.1001/jama.2021.15650 3. Yang J, Zhang Y, Na X, Zhao A. β-Carotene Supplementation and Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2022;14(6):1284. Published 2022 Mar 18. doi:10.3390/nu14061284

Этиология недостаточности витамина А Первичный дефицит витамина А, как правило, обусловлен Длительным недостатком в продуктах питания Этот дефицит эндемичен в таких районах, как Южная и Восточная Азия, где рис, не содержащий бета-каротина, является основным продуктом питания. Ксерофтальмия из-за первичного дефицита – наиболее распространенная причина слепоты сре­ди маленьких детей в странах с высоким уровнем продовольственной безопасности. Вторичный дефицит витамина А может быть вызван Снижением биодоступности каротиноидов провитамина А

Нарушением всасывания, депонирования витамина А Нарушение всасывании или депонирования наблюдается, скорее всего, при целиакии, муковисцидозе, недостаточности поджелудочной железы, шунтировании двенадцатиперстной кишки, хронической диарее, непроходимости желчных путей, лямблиозе и циррозе печени. Дефицит витамина А проявляется обычно при длительной белково-энергетической недостаточности не только потому, что наблюдается недостаточность питания, но и потому, что нарушается депонирование и транспортировка витамины А.

Симптомы и признаки дефицита витамина А Ксерофтальмия Изображение Фотография предоставлена Программой питания через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ). Ранним симптомом дефицита витамина А является нарушение адаптации глаз к темноте, что может привести к куриной слепоте. В результате, кератинизация глаз вызывает почти патогномоничную ксерофтальмию. Она заключается в высыхании (ксерозе) и утолщение конъюнктивы и роговицы. На открытых конъюнктивах глазного яблока развиваются поверхностные пенистые пятна, состоящие из остатков эпителия и его выделений (пятна Бито). На прогрессирующей стадии недостаточности роговица становится мутной и может развиться эрозия, способная привести к её разрушению (кератомаляция). Возможно развитие кератинизации кожи и слизистых оболочек респираторных путей, желудочно-кишечном тракте и мочевыводящих путях. В результате это может вызвать высыхание, шелушение и фолликулярное утолщение кожи и инфекции дыхательных путей. Иммунитет, как правило, ухудшается. Чем моложе пациент, тем тяжелее проявляются последствия дефицита витамина А. У детей часто наблюдается задержка роста и инфекции. У детей страдающих тяжелой формой недостаточности витамина А летальность может превышать 50% (1). Справочные материалы по симптоматике 1. World Health Organization. Недостаточность витамина А Accessed July 29, 2024.

Диагностика недостаточности витамина А Уровни ретинола в сыворотке крови, клиническая оценка и реакция на витамин А Офтальмологические симптомы позво­ляют предположить недостаточность витамина А. Адаптация к темноте может быть наруше­на и при других расстройствах (например, при дефиците цинка, пигментном ретини­те, тяжелых нарушениях рефракции, ката­ракте, диабетической ретинопатии). При нарушении темновой адаптации, проводятся скотометрия и электроретинография с целью определить, является ли причиной заболевания дефицит витамина А. Измеряются сывороточные уровни ретинола. Нормальный диапазон составляет 28–86 мкг/дл (1–3 мкмоль/л). Тем не менее уровни снижаются только при развитой недостаточности, потому что печень содержит большие запасы витамина А. Кроме того, снижение уровней могут возникнуть в результате острой инфекции, которая вызывает временное понижение ретинол-связывающего белка и транстиретина (называемого также преальбумином). Пробная терапия витамином А может помочь подтвердить диагноз.

Лечение недостаточности витамина А Витамин А Дефицит витамина A традиционно лечат масляным раствором пальмитата витамина A в дозе 60 000 международных единиц (МЕ) (18 000 мкг ЭАР) перорально один раз в день в течение 2 дней, а затем 4500 МЕ перорально один раз в день. При наличии рвоты или нарушении всасывания, а также при вероятности ксерофтальмии, можно назначить внутримышечные добавки. Добавки также назначаются пациентам с корью, поскольку дефицит витамина A является фактором риска для тяжелой формы кори; лечение витамином A может сократить продолжительность заболевания и уменьшить тяжесть симптомов, а также снизить риск летального исхода. Дозировки зависят от возраста: ≥ 12 месяцев (включая взрослых): 200 000 МЕ (60 000 мкг ЭАР)

6–11 месяцев: 100 000 МЕ (30 000 мкг ЭАР)

< 6 месяцев: 50 000 МЕ (15 000 мкг ЭАР) Дозу принимают перорально один раз в день в течение 2 дней, третью дозу принимают не ранее чем через 2 недели. Младенцы, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией, должны получить 50 000 МЕ (15 000 мкг ЭАР) в течение 48 часов после рождения. Следует избегать длительного ежедневного введение больших доз, особенно младенцам, потому что это может вызвать гипервитаминоз (1). Профилактические или терапевтические дозы для беременных и кормящих женщин не должны превышать 10000 МЕ (3000 мкг ЭАР)/день, чтобы избежать нанесения возможного вреда плоду или новорожденному. Справочные материалы 1. Annan RA. Vitamin A supplementation and disease progression in HIV-infected adults. Accessed July 30, 2024.

Профилактика недостаточности витамина А Диета должна включать в себя темно-зеленые листовые овощи, темные или яркие цветные фрукты (например, папайю, апельсины), морковь и желтые овощи (например, кабачки, тыкву). Полезны витаминизированное молоко и злаки, печень, яичный желток, рыбий жир. Каротиноиды всасываются лучше при употреблении с небольшим количеством пищевого жира. При подозрении аллергии на молоко младенцам следует давать адекватное количество витамина А в молочных смесях. В странах с высоким уровнем продовольственной безопасности всем детям 1–5 лет каждые 6 месяцев рекомендуется профилактический прием пальмитата витамина А в виде масла в дозе 200 000 МЕ (60 000 мкг эквивалента активности ретинола [ЭАР]) перорально; младенцам в возрасте < 6 месяцев можно назначать разовую дозу 50 000 МЕ (15 000 мкг ЭАР), а в возрасте 6–12 месяцев – разовую дозу 100 000 МЕ (30 000 мкг ЭАР).