Гипервитаминоз витамина D

Витамин D имеет 2 основные формы:

D2 (эргокальциферол)

D3 (холекальциферол): в естественном виде и в виде добавки, используемой для восполнения недостаточности

Витамин D3 синтезируется в коже под воздействием прямых солнечных лучей (ультрафиолетовое излучение B) и поступает в организм с пищей, в основном с рыбьим жиром и морской рыбой (см. таблицу Источники, функции и действие витаминов). В некоторых странах витамином D обогащается молоко и другие продукты питания. Женское грудное молоко содержит мало витамина D, в среднем лишь 10% количества, которое есть в обогащенном коровьем молоке.

Уровень витамина D может снижаться с возрастом из-за снижения его синтеза кожей. Использование солнцезащитного крема и темная пигментация кожи также уменьшают синтез витамина D в коже.

Витамин D является прогормоном с несколькими активными метаболитами, которые дейс­твуют как гормоны. Он метаболизируется в печени до 25(OH)D (кальцифедиола, кальцидиола, 25-гидроксихолекальциферола или 25-гидроксивитамина D), который затем преобразуется почками в 1,25-дигидроксивитамин D (1,25-дигидроксихолекальциферол, кальцитриол или активный гормон витамина D). 25(OH)D, основная циркулирующая форма, имет некоторую метаболическую активность, но наиболее метаболически активным является 1,25-дигидроксивитамин D. Преобразование в 1,25-дигидроксивитамин D регулируется его собственной концентрацией, паратиреоидным гормоном (ПТГ) и концентрациями в сыворотке крови кальция и фосфатов.

Витамин D влияет на функционирование многих органов и систем (см. таблицу Действие витамина D и его метаболитов), но главным образом он увеличивает всасывание кальция и фосфатов в кишечнике и способствует нормальному формированию костей и минерализации.

Витамин D и его аналоги могут применяться для лечения псориаза, гипопаратиреоза и почечной остеодистрофии. Его полезность в снижении смертности от всех причин или в предотвращении лейкемии, рака молочной железы, простаты, толстого кишечника или других видов рака не была доказана, как и его эффективность в лечении различных других нескелетных заболеваний у взрослых (1–3). Добавки витамина D неэффективно лечат или предотвращают депрессию или сердечно-сосудистые заболевания (4, 5) и имеют минимальные эффекты на предотвращение острых респираторных инфекций (6). Прием комбинированной рекомендуемой суточной нормы витамина D и кальция может немного снизить риск падений (7) у пациентов с дефицитом витамина D, особенно у тех, кто находится в учреждениях. Однако большие дозы витамина D могут увеличить риск переломов (8, 9). Поскольку причины падений многофакторны, другие исследования не обнаружили, что добавки витамина D сами по себе снижают количество падений и переломов у пожилых людей (10, 11).

(См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).