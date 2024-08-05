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Гипервитаминоз витамина С

(Токсичность аскорбиновой кислоты)

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено авг. 2024

Прием > 2 г витамина С в день может вызвать тошноту и понос, иметь влияние на антиоксидантно-прооксидантный баланс в организме, а у больных с талассемией или гемохроматозом привести к перегрузке железом.

Витамин С иг­рает роль в синтезе коллагена, карнитина, гормонов и аминокислот. Он необходим для здоровья костей, кровеносных сосудов и заживления ран и облегчает восставление при ожогах. Витамин С также является антиоксидантом, подде­рживает функцию иммунной системы и облегчает всасывание железа (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]).

Пищевые источники витамина С включают цитрусовые, помидоры, картофель, брокколи, клубнику и сладкий перец. (См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).

Верхний предел потребления витамина С составляет 2000 мг (2 г)/день.

До 10 г в день витамина С иногда принимают с целью получения недоказанной пользы для здоровья, например, для предотвращения или сокращения продолжительности вирусных инфекций, замедления или обращения вспять прогрессирования рака или атеросклероза. Такие дозы могут формировать кислую реакцию мочи, вызывать тошноту и понос, иметь влияние на антиоксидантно-прооксидантный баланс в организме, а у больных с талассемией или гемохроматозом привести к перегрузке железом.

Прием витамина С в дозах ниже верхнего предела не оказывает токсического воздействия на здоровых взрослых людей.

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