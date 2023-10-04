MSDСправочники MSD

Проверенный поставщик медицинской информации с 1899 года

Справочники MSD представляют собой исчерпывающий источник медицинской информации, охватывающий тысячи тем по всем областям медицины. Они доступны в виде бесплатного общедоступного сервиса для медицинских работников и широкой публики.

Выберите версию, наиболее соответствующую вашим потребностям

Professional
Справочник MSD

Профессиональная версия

Я — медицинский работник или студент-медик. Мне нужно более расширенное содержание

Я — медицинский работник или студент-медик.

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  • Тысячи тем
  • Видеозаписи с практическими руководствами
  • Множество фотографий
  • Клинические калькуляторы
  • Викторины
  • 3D модели
  • Новости и редакционные статьи
Consumer
Справочник MSD

Пользовательская версия

Я — пациент, родитель или воспитатель. Мне нужно содержание, которое легко понять.

Я — пациент, родитель или лицо, осуществляющее уход.

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  • Тысячи тем
  • Сотни анимаций
  • Множество фотографий и иллюстраций
  • Инструменты для самостоятельной оценки
  • Викторины
  • 3D модели
  • Распространенные анализы и обследования
Veterinary
Справочник MSD

Справочник по ветеринарии

Наиболее широко используемый ресурс по ветеринарии в мире для специалистов и студентов по ветеринарии

Я ветеринар или владелец домашнего животного.

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  • Тысячи тем
  • Десятки видов
  • Numerous Videos and Photos
  • Многочисленные видеоматериалы и фотографии
  • Контрольные опросы
  • Справочные руководства
  • Описания конкретных случаев, новости и редакционные статьи

Наша миссия проста

Справочники, впервые опубликованные в 1899 году и в настоящее время известные как «Справочники MSD» за пределами США и Канады, являются одним из наиболее широко используемых в мире медицинских справочных ресурсов. и являются одним из наиболее широко используемых ресурсов медицинской информации во всем мире. Компания взяла на себя обязательство сделать доступной лучшую современную медицинскую информацию для медицинских работников и пациентов на всех континентах.

Мы считаем, что доступ к медицинской информации является универсальным правом, и что каждый человек имеет право на получение точной и доступной медицинской информации. Мы несем ответственность за защиту, сохранение и распространение лучшей современной медицинской информации для принятия обоснованных решений, улучшения взаимоотношений между пациентами и специалистами, а также для улучшения результатов в области здравоохранения по всему миру.

Вот почему мы предоставляем Справочники бесплатно в цифровом виде на нескольких языках для специалистов и пациентов по всему миру.

 Компания MSD и справочники MSD

Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA(известная под названием MSD за пределами США и Канады) является мировым лидером в области здравоохранения и работает над оздоровлением мира. От разработки новых терапевтических методов для лечения и профилактики заболеваний — до помощи нуждающимся людям, мы стремимся к улучшению здоровья и благосостояния во всем мире.  Справочник был впервые опубликован в 1899 году в качестве общественной инициативы. Теперь этот ценный ресурс приносит пользу в качестве руководства MSD за пределами Северной Америки. Узнайте больше о наших обязательствах в рамках программы  Глобальная база медицинских знаний.

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