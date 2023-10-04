Проверенный поставщик медицинской информации с 1899 года

Выберите версию, наиболее соответствующую вашим потребностям
- Тысячи тем
- Видеозаписи с практическими руководствами
- Множество фотографий
- Клинические калькуляторы
- Викторины
- 3D модели
- Новости и редакционные статьи
- Тысячи тем
- Сотни анимаций
- Множество фотографий и иллюстраций
- Инструменты для самостоятельной оценки
- Викторины
- 3D модели
- Распространенные анализы и обследования
- Тысячи тем
- Десятки видов
- Numerous Videos and Photos
- Многочисленные видеоматериалы и фотографии
- Контрольные опросы
- Справочные руководства
- Описания конкретных случаев, новости и редакционные статьи
Наша миссия проста
Справочники, впервые опубликованные в 1899 году и в настоящее время известные как «Справочники MSD» за пределами США и Канады, являются одним из наиболее широко используемых в мире медицинских справочных ресурсов. и являются одним из наиболее широко используемых ресурсов медицинской информации во всем мире. Компания взяла на себя обязательство сделать доступной лучшую современную медицинскую информацию для медицинских работников и пациентов на всех континентах.
Мы считаем, что доступ к медицинской информации является универсальным правом, и что каждый человек имеет право на получение точной и доступной медицинской информации. Мы несем ответственность за защиту, сохранение и распространение лучшей современной медицинской информации для принятия обоснованных решений, улучшения взаимоотношений между пациентами и специалистами, а также для улучшения результатов в области здравоохранения по всему миру.
Вот почему мы предоставляем Справочники бесплатно в цифровом виде на нескольких языках для специалистов и пациентов по всему миру.
Компания MSD и справочники MSD
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA(известная под названием MSD за пределами США и Канады) является мировым лидером в области здравоохранения и работает над оздоровлением мира. От разработки новых терапевтических методов для лечения и профилактики заболеваний — до помощи нуждающимся людям, мы стремимся к улучшению здоровья и благосостояния во всем мире. Справочник был впервые опубликован в 1899 году в качестве общественной инициативы. Теперь этот ценный ресурс приносит пользу в качестве руководства MSD за пределами Северной Америки. Узнайте больше о наших обязательствах в рамках программы Глобальная база медицинских знаний.