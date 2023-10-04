Проверенный поставщик медицинской информации с 1899 года

Наша миссия проста

Справочники, впервые опубликованные в 1899 году и в настоящее время известные как «Справочники MSD» за пределами США и Канады, являются одним из наиболее широко используемых в мире медицинских справочных ресурсов. и являются одним из наиболее широко используемых ресурсов медицинской информации во всем мире. Компания взяла на себя обязательство сделать доступной лучшую современную медицинскую информацию для медицинских работников и пациентов на всех континентах.

Мы считаем, что доступ к медицинской информации является универсальным правом, и что каждый человек имеет право на получение точной и доступной медицинской информации. Мы несем ответственность за защиту, сохранение и распространение лучшей современной медицинской информации для принятия обоснованных решений, улучшения взаимоотношений между пациентами и специалистами, а также для улучшения результатов в области здравоохранения по всему миру.

Вот почему мы предоставляем Справочники бесплатно в цифровом виде на нескольких языках для специалистов и пациентов по всему миру.