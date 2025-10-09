A mudança climática, definida pelas Nações Unidas como “alterações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima” devido a atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis na era industrial, resultou em mudanças profundas e contínuas no nosso ambiente e na saúde do nosso planeta e da humanidade (1). Desde o início da Revolução Industrial, a aceleração contínua das emissões de gases do efeito estufa devido principalmente à queima de combustíveis fósseis levou a níveis crescentes de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, levando a um aumento nas temperaturas médias globais. Os aumentos da temperatura levaram ao aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, incluindo enchentes, ondas de calor prolongadas e mais graves e piora da seca. Essas mudanças no ambiente e no clima levaram a uma variedade de resultados adversos, incluindo:

Um aumento na mortalidade e morbidade devido a insolação

Desnutrição devido à falha da cultura e insegurança alimentar

Incêndios florestais que expõem as pessoas ao aumento da poluição atmosférica

Deslocamento de comunidades, migração e conflitos civis relacionados a profundas interrupções econômicas

A exposição e os resultados deletérios relacionados a essas ameaças aumentarão a pressão sobre a infraestrutura da comunidade e dos sistemas de saúde para responder adequadamente. Indivíduos e comunidades com menos recursos socioeconômicos terão o maior risco de efeitos ambientais devido às mudanças climáticas.

Os esforços para mitigar os danos através da redução do uso de combustíveis fósseis até agora não tiveram sucesso na moderação das temperaturas globais, pelo que se espera que estas alterações de temperatura continuem a degradar o nosso ambiente e a colocar os seres humanos em risco de efeitos nocivos para a saúde.

Os efeitos conhecidos e potenciais na saúde humana relacionados à mudança climática incluem riscos psicológicos, doença cardiovascular, doença renal, problemas respiratórios e alérgicos, disfunção do sistema imunológico e aumento da suscetibilidade a infecções. Possíveis medidas adaptativas podem limitar o risco à saúde humana, especialmente entre indivíduos com os maiores graus de vulnerabilidade.

Efeitos específicos sobre a saúde humana relacionados às mudanças climáticas

Efeitos psicológicos:

Talvez o efeito mais significativo na saúde humana seja psicológico. Os indivíduos podem apresentar piora da ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e declínio cognitivo como resultado de exposições relacionadas ao clima que causam profunda perturbação social, insegurança alimentar e hídrica e deslocamento geográfico de indivíduos e comunidades. Indivíduos com doença psiquiátrica preexistente podem ter exacerbações de sua doença devido a estresse adicional e interrupções nos serviços de saúde devido ao acesso limitado a medicamentos e profissionais de saúde (2,3).

Doença cardiovascular:

Os efeitos cardiovasculares na saúde humana podem ocorrer devido aos efeitos do calor excessivo durante as ondas de calor quando os esforços para resfriar o corpo levam à frequência cardíaca excessiva, demanda do miocárdio e, potencialmente, isquemia do miocárdio e insuficiência cardíaca. O uso de betabloqueadores e diuréticos pode alterar a hemodinâmica cardiovascular e renal, limitando os mecanismos adaptativos, quando os pacientes são expostos ao calor agudo. A exposição a incêndios florestais que resulta na inalação de material particulado (MP) pode causar inflamação sistêmica, levando à inflamação vascular, trombose e isquemia. Os dados epidemiológicos sugerem um aumento do risco de morte súbita e infarto do miocárdio em pessoas expostas a incêndios florestais importantes (4,5).

Doença respiratória e alérgica:

O aumento da exposição à MP, particularmente a material particulado fino (MP 2,5 , MP 10 ), devido à fumaça de incêndios florestais e à poluição industrial pode agravar distúrbios pulmonares subjacentes, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Atualmente, os aeroalérgenos, como a erva-de-sangue, são encontrados em locais geográficos mais extensos devido a temperaturas mais quentes, que promovem seu crescimento e alergênicos. Em pessoas vulneráveis (por exemplo, aquelas que vivem perto de áreas industriais), a combinação de aumento da alergenicidade e exposição à poluição atmosférica pode aumentar o risco de desenvolver asma, exacerbações da asma e outros distúrbios respiratórios (6).

Doença renal:

A exposição ao calor extremo pode levar à insuficiência renal aguda devido à desidratação. Em pessoas com exposição crônica ao calor (por exemplo, trabalhadores agrícolas), o calor extremo pode contribuir para a insuficiência renal crônica não explicada (anteriormente chamada nefropatia mesoamericana, após um alto ônus da doença ter sido observado em trabalhadores agrícolas na América Central). As interrupções na diálise e nos serviços médicos devido a eventos climáticos extremos podem levar a taxas mais elevadas de hospitalização e morte e retardar o transplante renal (7,8).

Doença imunológica:

Os efeitos ambientais sobre o sistema imunológico relacionados às mudanças climáticas são pouco compreendidos; contudo, evidências emergentes sugerem que a poluição, o estresse térmico e as exposições infecciosas podem resultar em perda da integridade epitelial e da mucosa intestinal, causando uma cascata inflamatória que pode resultar em doenças autoimunes. A exposição ambiental pode resultar em alterações no sistema imunológico que levam a doenças autoimunes de novo ou possivelmente exacerbações de doenças existentes. Compreender a relação temporal entre a exposição e o efeito imunológico é desafiador; evidências epidemiológicas recentes mostraram uma associação entre o desenvolvimento de artrite reumatoide e a exposição a PM e óxidos de nitrogênio devido a incêndios florestais (9,10).

Doença infecciosa:

O aumento do risco de infecções pode estar associado à migração de patógenos devido às mudanças climáticas. Doenças transmitidas por carrapatos, infecções fúngicas e malária podem se tornar endêmicas em regiões mais amplas. As inundações devido ao aumento da gravidade das tempestades e à subida do nível do mar podem afetar populações vulneráveis ​​em zonas de águas baixas devido a doenças transmitidas pela água que provocam diarreia, desidratação e subnutrição (11).

Estratégias adaptativas e atenuantes

À medida que as exposições ambientais devido ao clima se tornam mais comuns e graves, os profissionais de saúde precisarão entender como se comunicar e ajudar os pacientes e suas comunidades a preparar e limitar os danos, especialmente entre aqueles com maior risco. Por exemplo, ferramentas emergentes de mapeamento do calor e previsão meteorológica mais precisa permitem uma avaliação mais precisa para essas áreas e indivíduos em risco de efeitos de calor.

Instituições de saúde locais, governos locais e clínicos individuais podem desenvolver sistemas de alerta para comunicar o risco e fornecer estratégias e recursos adaptativos antes da necessidade.

Índices de qualidade do ar bem definidos podem ser usados ​​para comunicar o potencial iminente de exposição à fumaça de incêndios florestais e MP a indivíduos e comunidades em risco (como aqueles com DPOC ou asma). As autoridades de saúde pública podem implementar estratégias protetoras, como permanecer em ambientes internos, usar máscaras N95 e considerar a instalação de filtros HEPA em casas para uso durante períodos de exposição a altos níveis de poluição atmosférica.

Será necessária educação para pacientes em zonas com alto risco de tempestades, enchentes ou ondas de calor para garantir suprimentos adequados de medicamentos, água e alimentos, bem como poder de apoio para telecomunicações e refrigeração necessários para certos medicamentos. Mais globalmente, as fontes de energia renováveis devem ser cada vez mais usadas, e o setor de saúde precisará adotar estratégias para limitar o desperdício e a poluição, considerando que a prestação de cuidados de saúde é um contribuinte significativo para as emissões de gases do efeito estufa na maioria dos países industrializados.

Referência

