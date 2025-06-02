Como fazer artrocentese do punho

Palpar a face dorsal do punho para identificar o tubérculo dorsal do rádio, que é a proeminência óssea palpável no aspecto distal do rádio. Isolar e identificar o tendão extensor longo do polegar pedindo que o paciente estenda o polegar. A entrada da agulha ocorre distalmente ao tubérculo e no aspecto ulnar do tendão. Se desejado, marcar o local de inserção na pele com uma caneta marcadora ou, de preferência, uma reentrância (antes de limpar a pele).

Apoiar o antebraço e a mão em um coxim. Preparar a área com um agente de limpeza de pele como clorexidina ou iodopovidona, então utilizar lenço umedecido com álcool para remover o agente.

Aplicar uma pápula do anestésico sobre o local de entrada da agulha utilizando uma agulha de calibre 25 a 30. Em seguida, injetar mais anestésico ao longo da trajetória prevista da agulha da artrocentese (cerca de 0,5 a 1 cm), mas sem adentrar no espaço articular.

Aspirar a articulação utilizando uma agulha de calibre 22 ou 20 em uma seringa de 10 mL.

Pedir que um assistente aplique tração axial, flexão leve (20 a 30°) e desvio ulnar à mão para facilitar a entrada da agulha no espaço articular.

Inserir a agulha perpendicularmente à pele, imediatamente distal ao tubérculo dorsal do rádio e ulnarmente ao tendão extensor longo do polegar. Direcionar a agulha no sentido palmar em direção ao espaço articular, e puxar delicadamente o êmbolo à medida que avança. O líquido sinovial entrará na seringa no momento em que a agulha penetrar na articulação.

Se a agulha atingir o osso, retrair quase até a superfície da pele e então redirecioná-la em um ângulo diferente.

Drenar todo o líquido da articulação.

Se for necessário administrar medicamentos intra-articulares (p. ex., anestésico, glicocorticoide), utilizar um hemostato para manter o canhão da agulha imóvel ao remover a seringa contendo líquido sinovial e substituí-la pela seringa contendo o medicamento. Se a agulha não se moveu do espaço articular, não haverá resistência à injeção do medicamento. Injeções na articulação radiocarpal não devem 1 mL em volume.

Após injetar um glicocorticoide, mover a articulação ao longo de toda a amplitude de movimento para distribuir o medicamento por toda a articulação.

Transferir o líquido sinovial para tubos e outros meios de transporte para análise do líquido sinovial. Inspecionar o líquido à procura de sangue e gordura.