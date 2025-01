Considerações gerais sobre o envelhecimento

As pessoas sempre imaginam se o que elas vivem à medida que envelhecem é ou não normal. Ainda que a idade das pessoas seja de algum modo diferente, algumas mudanças resultam de processos internos, que é devido ao próprio envelhecimento. Assim, tais mudanças, ainda que indesejáveis, são consideradas normais e às vezes, são chamadas “envelhecimento puro”. Essas mudanças ocorrem em todos aqueles que vivem tempo suficiente, e que essa universalidade é parte da definição do envelhecimento puro. Essas mudanças são esperadas e geralmente inevitáveis. Por exemplo, com a idade, o cristalino dos olhos engrossa e endurece e se torna menos capaz de enfocar objetos próximos, como materiais de leitura (um distúrbio chamado presbiopia). Essa mudança ocorre em praticamente todos os adultos mais velhos. Assim, a presbiopia é considerada como envelhecimento normal. Outros termos usados para descrever essas mudanças são “envelhecimento usual” e “senescência”.

O que constitui exatamente o envelhecimento normal nem sempre é claro. As mudanças que ocorrem com o envelhecimento normal fazem as pessoas mais propensas a desenvolverem certos distúrbios. Entretanto, as pessoas às vezes fazem gestos para compensar essas mudanças. Por exemplo, os adultos mais velhos são mais propensos a perderem os dentes. Mas consultar um dentista regularmente, comer poucos doces e escovar os dentes e passar fio dental pode reduzir as chances de perder os dentes. Assim, a perda de dentes, ainda que seja comum com o envelhecimento, é uma parte evitável deste.

Também, o declínio funcional que é uma parte do envelhecimento às vezes parece similar ao declínio funcional que é parte de um distúrbio. Por exemplo, com o avanço da idade, um declínio leve na função mental é quase universal e é considerado envelhecimento normal. Esse declínio inclui uma maior dificuldade de aprender coisas novas como idiomas por exemplo, uma menor capacidade de concentração e um maior esquecimento. Ao contrário, o declínio que ocorre na demência é muito mais grave. As pessoas com um envelhecimento normal podem perder coisas ou esquecer detalhes, mas as que sofrem de demência esquecem eventos completos. As pessoas com demência também têm dificuldade em fazer as tarefas diárias normais (como dirigir, cozinhar e lidar com o dinheiro) e entender o entorno, incluindo saber em que ano se está e onde estão. Assim, a demência é considerada um distúrbio, ainda que seja comum em pessoas com idade avançada. Alguns tipos de demência, como a doença de Alzheimer, diferem do envelhecimento normal de outras maneiras também. Por exemplo, o tecido cerebral (obtido durante a autópsia) em pessoas com certos tipos de demência parece diferente daquele em adultos mais velhos sem a doença. Essa distinção entre o envelhecimento normal e a demência é geralmente clara.

Às vezes, a diferença entre o declínio funcional que faz parte do envelhecimento e o declínio funcional que faz parte de um distúrbio parece arbitrária. Por exemplo, com o envelhecimento, os níveis de açúcar no sangue aumentam mais após a ingestão de carboidratos do que em pessoas jovens. Este aumento é considerado envelhecimento normal. Entretanto, se o aumento exceder um certo nível, o diabetes, que é um distúrbio, é diagnosticado. Neste caso, a diferença é apenas o grau.