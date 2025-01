Efeitos do envelhecimento no sistema reprodutor masculino

Em casos raros, o tratamento com testosterona pode ter determinados efeitos colaterais, como ressonar, aumento nos sintomas do bloqueio do trato urinário (causado geralmente pela hiperplasia prostática benigna), mudanças de humor, acne, coágulos sanguíneos e aumento da mama. A testosterona às vezes faz com que o corpo produza glóbulos vermelhos em demasia, o que pode aumentar o risco de vários distúrbios, como coágulos de sangue e acidente vascular cerebral.

Atualmente, o tratamento com testosterona supostamente não tem efeito no desenvolvimento ou na progressão do câncer de próstata. Contudo, este assunto não é ainda completamente compreendido, e os homens devem conversar com seus médicos sobre o risco de desenvolverem câncer de próstata.