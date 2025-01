Distúrbios de mama no homem

O aumento da mama em homens é chamado de ginecomastia ou pseudoginecomastia.

A ginecomastia é o aumento do tecido da mama em si, que é formado por glândulas.

A pseudoginecomastia é quando as mamas parecem estar aumentadas em homens com sobrepeso. Entretanto, este aumento é por causa de um aumento no tecido adiposo em torno das mamas, não um aumento do tecido da glândula na mama.

A ginecomastia ocorre, por vezes, durante a infância e a puberdade. O aumento é habitualmente normal e transitório na puberdade, podendo durar entre alguns meses e alguns anos. O aumento das mamas também costuma ocorrer após os 50 anos de idade.

O aumento das mamas em homens pode ser causado por

Certos distúrbios (incluindo alguns distúrbios hepáticos)

Determinadas terapias medicamentosas (incluindo o uso de hormônios sexuais femininos e esteroides anabolizantes e algumas medicações usadas para tratar o aumento da glândula da próstata ou o câncer de próstata)

Produtos fitoterápicos (com óleo de lavanda e óleo da árvore do chá em produtos para a pele)

Consumo intenso de maconha, cerveja, álcool ou heroína

Com menos frequência, o aumento da mama masculina resulta de um desequilíbrio hormonal que pode ser provocado por raros tumores produtores de estrogênio.

Uma ou as duas mamas podem aumentar. Uma mama aumentada pode ficar sensível. Se houver sensibilidade, o câncer provavelmente não é a causa. A dor na mama no homem, como na mulher, não costuma ser sinal de câncer.

O médico realiza uma entrevista e exame físico detalhados. Por vezes, são necessários outros exames como exames de sangue e mamografia.

Geralmente, não é necessário um tratamento específico. O aumento da mama desaparece, muitas vezes, por si só ou depois de se ter identificado e tratado a causa. A retirada cirúrgica do excesso de tecido mamário é eficaz, mas raramente necessária. Lipossucção, uma técnica cirúrgica que extrai o tecido por meio de um tubo de sucção introduzido através de uma pequena incisão, é a opção preferida e, às vezes, é seguida por uma cirurgia estética adicional.