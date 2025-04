Consultas preventivas de saúde para bebês

Os exames preventivos são realizados para verificar se os bebês estão correndo o risco de desenvolver algumas doenças.

São realizados exames de sangue para detectar anemia, doença falciforme e exposição ao chumbo.

Exames de audição são realizados pouco depois do nascimento para determinar se o bebê tem um distúrbio auditivo ou perda auditiva (consulte Exames preventivos no recém-nascido) e são repetidos posteriormente caso surjam preocupações sobre o desenvolvimento da audição do bebê (consulte também Deficiência auditiva em crianças).

Os bebês são triados para fatores de risco de tuberculose (TB) com um questionário em todas as consultas preventivas, geralmente a partir da primeira infância. Os fatores de risco incluem exposição à tuberculose, se tiver nascido ou viajado para regiões do mundo onde a tuberculose é comum (outros países que não Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia e países da Europa Ocidental e do Norte da Europa), ter um membro da família com tuberculose e ter pais ou contatos próximos que tenham imigrado recentemente de uma região onde a tuberculose seja comum ou que estiveram recentemente na cadeia. Aqueles com fatores de risco geralmente fazem testes de triagem para tuberculose.