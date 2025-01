Ainda que o termo cólica sugira cólicas abdominais, não há evidências de que exista um distúrbio intestinal ou abdominal de outra natureza. Talvez as pessoas tenham pensado que a cólica era causada por um distúrbio abdominal porque os bebês que choram com frequência engolem ar quando choram, o que resulta em flatulência e inchaço do abdômen. Contudo, os médicos acham que esses são resultados do choro e não sua causa. A maioria dos bebês com cólica come e ganha peso normalmente. Contudo, elas podem sugar vigorosamente suas chupetas ou brinquedos. A cólica não parece ter qualquer relação com o desenvolvimento de uma personalidade insistente ou impaciente.