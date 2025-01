Morte e estado terminal em crianças

A morte de uma criança acontece com mais frequência em um hospital ou pronto-socorro. A morte pode ocorrer depois de uma doença prolongada, como câncer, ou de maneira súbita ou inesperada, como depois de um acidente ou na morte súbita infantil inesperada (SUID). É difícil para as famílias entender e aceitar a morte de uma criança. Para os pais, a morte de uma criança significa que devem desistir dos seus sonhos e esperanças de adicionar uma criança à sua família e do futuro que antecipavam para essa criança. Durante o processo de luto, os pais podem não conseguir anteder às necessidades dos outros familiares, incluindo os outros filhos. Aconselhamento por um especialista com prática em trabalhar com famílias que passaram pela morte de uma criança pode ser útil.

Algumas vezes, os pais respondem à morte de uma criança ao planejar rapidamente outra gravidez. Os pais podem colocar seus sentimentos e expectativas que tinham para a criança que morreu na criança de reposição. Os pais podem agir de maneira excessivamente protetora e pensar que a criança de reposição precisa de cuidados e proteção especiais contra os perigos suspeitos.

É normal que os pais que estão de luto pela perda de uma criança tenham dificuldade em lidar com sua incapacidade emocional de formar laços afetivos com a nova criança. Aconselhamento para os pais e a criança é útil.