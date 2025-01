Doença e morte de bebês

Os pais devem ver, segurar e interagir com seu bebê assim que possível e o máximo possível. Mesmo no caso de bebês gravemente doentes, os pais podem ajudar a alimentar, dar banho e trocar a fralda do bebê. O contato da pele entre os pais e os bebês é incentivado, porque os bebês que vivenciam contato da pele normalmente ganham peso mais rapidamente do que aqueles que não têm esse contato. A amamentação pode ser possível mesmo se o bebê precisar ser alimentado primeiro através de um tubo. Muitas maternidades neonatais ajudam as famílias a armazenar leite materno para seus bebês. Muitos hospitais incentivam os pais a ficarem ao lado do leito de seu bebê o tempo todo e até mesmo a participar de rondas hospitalares orientadas à família em que eles podem interagir com médicos, enfermeiros e outros funcionários e discutir planos de tratamento.

Quando um bebê tem um defeito congênito, os pais podem ter sentimentos de culpa, tristeza, raiva ou outras emoções. Muitos sentem ainda mais culpa por ter esses sentimentos. Observar e tocar a criança pode ajudar os pais a ver além do defeito congênito e encarar o bebê como uma pessoa. Informações sobre a doença, possíveis tratamentos e sobre o prognóstico da criança podem ajudar os pais a se ajustarem psicologicamente e planejar o melhor tratamento médico. Sessões de aconselhamento podem ajudar alguns pais.