Considerações gerais sobre problemas sociais que afetam as crianças e suas famílias

À medida que as crianças crescem e se desenvolvem, elas se deparam tanto com experiências positivas quanto com desafios. Alguns desses desafios são pequenos, mas outros podem causar estresse significativo. Para se desenvolver, a criança deve vivenciar o cuidado consistente e contínuo de um cuidador amoroso e encorajador, quer essa pessoa seja um dos pais ou um cuidador substituto. A segurança e o apoio que esse adulto pode proporcionar oferecem à criança a autoconfiança e a resiliência para lidar de maneira eficaz com o estresse.

Interações com pessoas fora do convívio familiar ajudam as crianças a se desenvolverem emocional e socialmente. Normalmente, essas interações ocorrem com familiares próximos, amigos, vizinhos e pessoas em creches, escolas, santuários e equipes desportivas ou de outras atividades. Ao lidar com os estresses e os conflitos de menor importância inerentes a essas interações, as crianças gradualmente adquirem as habilidades para lidar com fatores estressantes mais significativos. As crianças também aprendem vendo como os adultos lidam com o estresse nas suas vidas.

Tal como os adultos, as crianças são afetadas por eventos que ocorrem fora das suas casas e comunidades. Por exemplo, tiros disparados em escolas e outros locais ou eventos são amplamente cobertos por todos os tipos de mídia. Mesmo que os adultos tentem proteger as crianças para que não saibam sobre essas ocorrências, a maioria das crianças fica sabendo do que aconteceu. Tiros disparados em escolas, em particular, recebem muita cobertura pelas mídias tradicionais, como televisão, rádio e jornais, pelas mídias digitais, como sites de notícias e discussões, e pelas mídias sociais. Quanto maior a idade da criança, mais acesso ela tende a ter a informações sobre esses eventos. Além disso, notícias de diferenças políticas relacionadas a questões controversas são divulgadas por algumas mídias usando uma linguagem extremamente agressiva e polarizante ou imagens violentas. Isso pode causar ansiedade em qualquer pessoa, mas pode ser particularmente estressante para as crianças. Os pais podem não ser capazes de ajudar a criança a lidar com esse estresse ou limitar seu impacto, pois eles podem sequer saber o que a criança tem ouvido fora de casa.

À medida que as crianças se tornam adolescentes e adultos jovens, elas desenvolvem seu próprio senso de independência de opiniões, crenças e ações. Frequentemente, pais, escolas, comunidades e instituições religiosas carregam a responsabilidade de orientar a educação das crianças e ajudá‑las a desenvolver suas crenças. Os pensamentos e as crenças das crianças também são moldados por influências externas. A mídia social é uma das principais influências e a fonte de grande parte das notícias e informações às quais as crianças são expostas. Elas podem ter acesso a informações factuais, bem como a desinformações, através de smartphones, tablets, laptops, smartwatches e outros dispositivos móveis. Pais e cuidadores muitas vezes desconhecem as fontes de informação às quais seus filhos estão expostos e muitas vezes não têm a oportunidade de controlar essas influências significativas. Para a maioria das crianças, é fácil ter acesso a informações imprecisas, inadequadas ou inconsistentes com os valores dos pais.

É imperativo que os pais e cuidadores estejam cientes de todas as fontes, através das quais seus filhos recebem informações. A conscientização é melhor alcançada por meio de conversas abertas com as crianças, monitoramento dos pais da atividade on-line e, conforme necessário, limitando o acesso a conteúdo impróprio.

Você sabia que...

Certos acontecimentos importantes que perturbam a estrutura ou a rotina familiar, como doenças e divórcio, podem desafiar a capacidade de uma criança de lidar com atividades normais. Esses acontecimentos podem interferir também no desenvolvimento emocional e social da criança. Uma doença crônica, por exemplo, pode impedir que uma criança participe de atividades e também prejudicar o desempenho na escola.

Eventos que afetam a criança também podem ter consequências negativas nas pessoas que lhe são próximas. Cuidar de uma criança doente ou de uma criança com problemas comportamentais sérios é estressante para os cuidadores e para qualquer pessoa que faça parte da vida da criança. As consequências desse estresse variam de acordo com a natureza e a gravidade da doença ou problema de comportamento e com os recursos emocionais e outros recursos e apoios da família.