Doença hemolítica do recém-nascido

O fator Rh é uma molécula presente na superfície dos glóbulos vermelhos em algumas pessoas. O sangue será Rh positivo se os glóbulos vermelhos da pessoa tiverem o fator Rh. O sangue será Rh negativo se os glóbulos vermelhos da pessoa não tiverem o fator Rh. O sangue da maioria das pessoas é Rh positivo.

Quando o bebê tem glóbulos vermelhos Rh positivos e a mãe possui glóbulos vermelhos Rh negativos, os dois têm uma incompatibilidade do fator Rh. Assim, o sistema imunológico da mãe com sangue Rh negativo pode determinar que os glóbulos vermelhos do sangue Rh positivo do feto são “estranhos” e produzir anticorpos contra o fator Rh nos glóbulos vermelhos do feto. Este processo é chamado sensibilização ao Rh.

Quando a mãe tem anticorpos anti-Rh, eles podem atravessar a placenta e chegar ao sangue do feto antes do parto. Se o feto for Rh positivo, os anticorpos anti-Rh da mãe podem se fixar e destruir (hemolisar) os glóbulos vermelhos do feto. A destruição rápida de glóbulos vermelhos começa enquanto o feto ainda está no útero e continua após o parto. Essa destruição pode causar anemia.

A mãe com sangue Rh negativo pode produzir anticorpos anti-Rh se ela for exposta a glóbulos vermelhos que são Rh positivo. A maneira mais comum de uma mulher ser exposta a sangue Rh positivo é quando ela tem um feto com sangue Rh positivo. A mãe é exposta ao maior volume de sangue do feto durante o parto, ocasião na qual a maior parte da sensibilização ao Rh ocorre. Assim, a maioria dos casos de doença hemolítica ocorre em fetos cujas mães passaram por dessensibilização em uma gravidez anterior.

As mães também podem ser expostas ao sangue do feto antes disso, por exemplo, durante um aborto espontâneo ou eletivo, durante um exame diagnóstico no feto (por exemplo, uma amniocentese ou amostragem de vilosidades coriônicas), caso elas sofram alguma lesão no abdômen, ou se a placenta se soltar muito cedo (descolamento prematuro da placenta). Nesse caso, esses anticorpos afetam o mesmo feto mais tarde durante aquela gravidez.

A exposição também pode ocorrer fora de uma gestação, por exemplo, se a mãe tiver recebido em alguma ocasião uma transfusão de sangue Rh positivo antes da gravidez. Assim que a mãe tenha sido exposta e tenha desenvolvido anticorpos, é mais provável que ocorram problemas nas gestações posteriores em que o feto tem sangue Rh positivo.