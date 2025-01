University of Pittsburgh, School of Medicine

(Respiração rápida do recém-nascido; Síndrome neonatal do pulmão úmido)

Taquipneia transitória do recém-nascido

A taquipneia transitória do recém-nascido é uma dificuldade respiratória rápida, temporária e às vezes difícil, frequentemente acompanhada de níveis baixos de oxigênio no sangue devido ao excesso de líquido nos pulmões após o nascimento.

Esse distúrbio pode ocorrer em recém-nascidos prematuros ou em recém-nascidos a termo que apresentam determinados fatores de risco.

Recém-nascidos afetados respiram rapidamente e podem emitir grunhidos na expiração ao respirar e podem ter uma aparência azulada ou acinzentada se não estiver chegando oxigênio suficiente no sangue.

O diagnóstico é baseado na frequência e dificuldade respiratória e pode ser confirmado por uma radiografia do tórax.

Alguns dos recém-nascidos afetados precisam de tratamento com oxigênio e alguns precisam de assistência respiratória.

A característica essencial desse distúrbio é o fato de ser temporária (transitória) e quase todos os recém-nascidos afetados melhoram completamente no prazo de dois a três dias.

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas gerais em recém-nascidos.)

Taquipneia significa respiração rápida. A taquipneia transitória significa respiração rápida temporária.

Antes do nascimento, os alvéolos dos pulmões estão cheios de líquido. Imediatamente após o nascimento, o líquido deve ser eliminado dos pulmões para que alvéolos possam se encher de ar e o recém-nascido possa respirar normalmente. Hormônios liberados durante o parto fazem as células dos alvéolos começarem a absorver líquido. Parte do líquido é forçada para fora dos pulmões pela pressão sobre o tórax durante o parto. A maior parte do líquido é rapidamente reabsorvida diretamente pelas células que revestem os alvéolos. Se essa reabsorção de líquido não ocorrer rapidamente, os alvéolos permanecem parcialmente cheios de líquido e o recém-nascido pode apresentar dificuldade em respirar (angústia respiratória).

A taquipneia transitória do recém-nascido é mais comum em recém‑nascidos prematuros (nascidos antes de 37 semanas de gestação) e recém-nascidos a termo (nascidos entre 37 e 42 semanas de gestação) com determinados fatores de risco. Por exemplo, em recém-nascidos a termo, a taquipneia transitória é mais comum naqueles que nasceram por cesariana, especialmente quando a mãe não entrou em trabalho antes da cesárea. Ela também é mais comum em recém-nascidos a termo, especialmente do sexo masculino, cujas mães tiveram diabetes, asma ou ambas durante a gestação.

Sintomas de taquipneia transitória do recém-nascido O recém-nascido com taquipneia transitória tem dificuldade em respirar quase imediatamente após o nascimento. O sintoma mais comum é a respiração rápida (taquipneia). Sintomas que ocorrem com menor frequência incluem retrações (a musculatura do tórax sobre as costelas e embaixo das costelas repuxa durante a respiração rápida), dilatação das narinas durante a inspiração e emissão de grunhidos durante a expiração. O recém-nascido pode desenvolver uma coloração azulada ou acinzentada na pele e/ou lábios (cianose) caso ocorra uma redução nos níveis de oxigênio no sangue. Em recém-nascidos de cor, a pele pode mudar para cores como amarelo-acinzentado, cinza ou branco. Essas alterações podem ser mais facilmente vistas nas membranas mucosas que revestem o interior da boca, nariz e pálpebras.

Diagnóstico de taquipneia transitória do recém-nascido Frequência e dificuldade respiratória

Radiografia do tórax

Exames de sangue e culturas conforme necessário Os médicos suspeitam de taquipneia transitória em recém-nascidos que têm respiração rápida e difícil logo após o nascimento. Os médicos fazem uma radiografia do tórax, exames de sangue e hemoculturas para descartar outras doenças que causam sintomas semelhantes, como infecção no sangue (sepse), pneumonia ou síndrome da angústia respiratória.

Tratamento de taquipneia transitória do recém-nascido Oxigênio

Às vezes, outras medidas para dar assistência à respiração Às vezes, os recém-nascidos recebem oxigênio através de um tubo com dois pinos colocados nas narinas, para que respirem ar com mais oxigênio do que o ar ambiente. Em casos raros, alguns recém-nascidos podem precisar de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) (uma técnica que permite ao recém-nascido respirar por si próprio enquanto recebe oxigênio levemente pressurizado) ou, às vezes, de um ventilador (um aparelho que ajuda o ar a entrar e sair dos pulmões).