University of Pittsburgh, School of Medicine

A síndrome de aspiração de mecônio é quando ocorre dificuldade em respirar (angústia respiratória) no recém-nascido que inalou (aspirou) a matéria fecal estéril verde‑escura denominada mecônio para dentro dos pulmões antes ou perto da ocasião do parto.

Embora o feto não coma, seu intestino contém uma substância estéril denominada mecônio.

Às vezes, o feto elimina mecônio no líquido amniótico antes do nascimento, seja normalmente ou em resposta a uma situação estressante, como a falta de oxigênio.

O estresse também pode fazer com que o feto ofegue reflexivamente, o que faz com que ele aspire o líquido amniótico que contém mecônio para dentro dos pulmões.

Os recém-nascidos afetados apresentam pele e/ou lábios azulados ou acinzentados, respiração rápida e difícil e podem emitir grunhidos ao expirar.

O diagnóstico toma por base notar a presença de mecônio no líquido amniótico no nascimento, juntamente com dificuldade em respirar e resultados alterados nas radiografias do tórax.

O bebê afetado precisa de oxigênio suplementar e pode precisar da assistência de um ventilador.

A maioria dos recém-nascidos afetados sobrevive, mas a síndrome pode ser fatal se for grave.

(Consulte também Considerações gerais sobre problemas gerais em recém-nascidos.)

O mecônio é a matéria fecal estéril verde escura produzida pelos intestinos antes do nascimento. Geralmente, a eliminação de mecônio ocorre após o nascimento quando o recém-nascido começa a se alimentar, mas às vezes, ele é eliminado no líquido amniótico antes ou perto do momento do nascimento. A eliminação do mecônio pode ser normal antes do nascimento, sobretudo um pouco antes ou um pouco depois da data esperada do parto. Porém, às vezes, a eliminação do mecônio ocorre em resposta a uma situação estressante, como uma infecção ou níveis inadequados de oxigênio no sangue. Embora a eliminação do mecônio possa ser normal em um feto a termo ou pós-termo, a presença de mecônio no parto de um bebê prematuro nunca é normal. Na maioria das vezes, a eliminação do mecônio por um bebê prematuro significa que o bebê apresentou uma infecção enquanto estava no útero.

A síndrome de aspiração de mecônio ocorre quando estresse (como infecção ou níveis baixos de oxigênio) faz com que o feto fique ofegante, de modo que o líquido amniótico contendo mecônio é inspirado (aspirado) e depositado nos pulmões. Após o nascimento, o mecônio aspirado pode bloquear as vias respiratórias do recém-nascido e causar o colapso de algumas regiões dos pulmões. Às vezes, as vias respiratórias ficam somente parcialmente bloqueadas, o que permite que o ar alcance partes dos pulmões além do bloqueio, mas impedem que ele seja expirado. Desse modo, o pulmão afetado pode se expandir demasiadamente. Se a hiperinsuflação de uma parte do pulmão continuar a ocorrer, pode haver uma ruptura com colapso pulmonar. O ar pode então se acumular dentro da cavidade torácica ao redor do pulmão (pneumotórax).

Síndrome de aspiração de mecôn... Vídeo

O mecônio aspirado para dentro dos pulmões causa inflamação dos pulmões (pneumonite) e aumenta o risco de infecção pulmonar.

O recém-nascido com síndrome de aspiração de mecônio também corre um risco mais elevado de ter hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido.

Sintomas da síndrome de aspiração de mecônio O recém-nascido afetado apresenta angústia respiratória, na qual ele respira rapidamente, retrai a parede torácica inferior ao inspirar e emite grunhidos ao expirar. A pele e/ou lábios podem apresentar uma tonalidade azulada (um quadro clínico denominado cianose) se os níveis de oxigênio no sangue estiverem reduzidos. Em recém-nascidos de cor, a pele pode mudar para cores como amarelo-acinzentado, cinza ou branco. Essas alterações podem ser mais facilmente vistas nas membranas mucosas que revestem o interior da boca, nariz e pálpebras. Os recém-nascidos afetados também podem desenvolver pressão arterial baixa. O cordão umbilical do recém-nascido, os leitos ungueais ou a pele podem estar manchadas pelo mecônio, o que dá a eles uma cor amarelo-esverdeada.

Diagnóstico da síndrome de aspiração de mecônio Mecônio no líquido amniótico

Dificuldade em respirar

Radiografia do tórax Os médicos suspeitam de síndrome de aspiração de mecônio se um recém-nascido tiver dificuldade para respirar e mecônio for observado no líquido amniótico e no recém-nascido no momento do nascimento. Os médicos confirmam o diagnóstico fazendo uma radiografia do tórax. Culturas de sangue podem ser feitas para procurar por determinados tipos de bactérias.

Tratamento da síndrome de aspiração de mecônio Às vezes, aspiração das vias aéreas

Medidas para dar assistência à respiração

Às vezes, surfactantes e antibióticos

Tratamento de eventuais doenças subjacentes Antigamente, os médicos realizavam a aspiração sempre que notavam mecônio no líquido amniótico ou na boca do recém-nascido, mas isso não demonstrou ser útil e pode causar complicações. Contudo, se as vias aéreas do recém-nascido parecerem estar bloqueadas por mecônio, o médico tenta remover o mecônio por aspiração. No caso de recém-nascidos com dificuldade em respirar depois do parto, pode ser necessário inserir um tubo de ventilação na traqueia deles e conectá-los a um ventilador (um aparelho que ajuda o ar a entrar e sair dos pulmões) ou eles podem ser tratados com pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP). A CPAP permite ao recém-nascido respirar por si próprio enquanto recebe ar levemente pressurizado, com ou sem oxigênio suplementar, por meio de cânulas colocadas nas narinas. Os recém-nascidos são internados na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) se necessário. Se a utilização de um ventilador ou de oxigênio for necessária, as menores configurações possíveis são utilizadas para evitar danos aos pulmões. Surfactante (uma substância que reveste a parte interna dos alvéolos e permite que permaneçam abertos) pode ser administrado a recém-nascidos conectados a um ventilador e eles são atentamente observados para identificar o surgimento de complicações graves, como pneumotórax ou hipertensão pulmonar persistente do recém‑nascido. O recém-nascido será desmamado do ventilador e do oxigênio assim que seja seguro. Caso se suspeite que uma infecção bacteriana seja a causa do estresse fetal antes do nascimento, o recém-nascido pode ser tratado com antibióticos administrados pela veia.