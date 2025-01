Síndrome da angústia respiratória em recém-nascidos

Antes do nascimento, o médico consegue examinar a maturidade dos pulmões do feto ao medir a concentração de surfactante no líquido amniótico. Uma amostra do líquido amniótico é coletada do saco que envolve o feto durante um procedimento denominado amniocentese ou é coletado da vagina da mãe, se as membranas tiverem se rompido. A concentração de surfactante ajuda o médico a determinar a melhor época para fazer o parto do feto. O risco de síndrome da angústia respiratória é significativamente reduzido se o parto puder ser adiado com segurança até os pulmões do feto terem produzido uma quantidade suficiente de surfactante.

Quando um parto prematuro não puder ser evitado, os obstetras podem dar à mãe injeções de um corticosteroide (betametasona). O corticosteroide segue para o feto através da placenta e acelera a produção de surfactante. Nas 48 horas após o início da administração das injeções, os pulmões do feto amadurecem a ponto de a síndrome da angústia respiratória se tornar menos provável após o nascimento ou, caso ocorra, tenderá a ser mais leve.

Após o parto, os médicos podem administrar um preparado de surfactante para o recém-nascido que corra alto risco de desenvolver a síndrome da angústia respiratória. Os recém-nascidos em risco são aqueles que nasceram antes de 30 semanas de gestação, especialmente quando suas mães não receberam corticosteroides. O preparado de surfactante pode salvar a vida e reduz o risco de haver algumas complicações, como colapso pulmonar (pneumotórax). O preparado surfactante age da mesma maneira que o surfactante natural.

A terapia com surfactante é administrada a recém-nascidos através de um tubo inserido na boca que chega à traqueia (um procedimento denominado intubação endotraqueal) e pode ser administrada imediatamente depois do nascimento na sala de parto para tentar prevenir a síndrome da angústia respiratória antes de os sintomas se manifestarem.