Sexualidade e gênero em adolescentes

A orientação sexual e a identidade de gênero são o foco de muitos adolescentes.

Algumas definições relacionadas à identidade de gênero incluem:

Sexo diz respeito a características biológicas, tais como os órgãos genitais, cromossomos e hormônios usadas para classificar uma pessoa como sendo do sexo masculino ou feminino. (Em casos raros, uma pessoa pode nascer com órgãos genitais ambíguos que incluem tanto características masculinas como femininas, algo que é denominado intersexo). Quando uma pessoa é transgênero, uma frase usada para se referir ao seu sexo de nascimento é “sexo atribuído ao nascimento”. Uma pessoa pode ser designada ao nascimento como menino (AMAB) ou como menina (AFAB).

A identidade de gênero é a maneira pela qual a pessoa vê a si mesma, seja masculino, feminino ou alguma outra identidade de gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído ao nascimento. Exemplos de identidades de diversidade de gênero incluem identidades transgênero, genderqueer, gênero não binário e outras identidades de gênero.

Expressão de gênero é como a pessoa se apresenta em público em termos de gênero. Ela pode incluir a maneira pela qual a pessoa se veste, fala ou arruma o cabelo.

A incongruência de gênero é uma experiência marcante e persistente de incompatibilidade entre a identidade de gênero de uma pessoa e o gênero esperado com base no sexo atribuído ao nascimento.

A disforia de gênero é diagnosticada quando uma pessoa com incongruência de gênero apresenta angústia psicológica significativa (por exemplo, depressão ou ansiedade) ou comprometimento funcional associados à incongruência de gênero.

A identidade sexual é o padrão de atrações emocionais, amorosas e/ou sexuais que a pessoa tem em relação aos outros.

A identidade de gênero começa a se desenvolver cedo, muitas vezes antes da adolescência. Em algumas crianças e adolescentes, o sexo atribuído ao nascimento não corresponde à sua identidade de gênero. Essa incompatibilidade pode causar angústia mental considerável conhecida como disforia de gênero. O tratamento da disforia de gênero pode incluir psicoterapia, hormônios e cirurgia.

Alguns adolescentes se sentem à vontade para explorar sua orientação sexual e identidade de gênero, enquanto outros têm dúvidas sobre a orientação sexual ou identidade de gênero e podem ter medo de revelar sua orientação sexual ou identidade de gênero a amigos ou familiares. Eles podem não ter certeza do que estão sentindo, mas é comum que os adolescentes sejam atraídos ou tenham pensamentos sexuais sobre pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto.

Homossexualidade, bissexualidade e assexualidade são variações normais da sexualidade humana.

Alguns adolescentes podem enfrentar muitos desafios durante o desenvolvimento da sua identidade sexual e de gênero. Eles podem ter medo de não serem aceitos. Esses receios (sobretudo durante uma etapa na qual a aceitação social é de extremamente importância) podem causar muito estresse. O medo do abandono por parte dos pais, por vezes real, pode levá-los a ser desonestos ou, pelo menos, a ter uma comunicação incompleta com seus pais. Em alguns casos, esses adolescentes sofrem bullying de colegas. Ameaças de violência física devem ser levadas a sério e comunicadas aos funcionários da escola ou às autoridades. O desenvolvimento emocional de adolescentes será muito melhor com o apoio da comunidade, onde se incluem amigos e familiares.