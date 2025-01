Obesidade nos adolescentes

Os fatores que influenciam a obesidade entre adolescentes são os mesmos que nos adultos.

Distúrbios hormonais, como glândula tireoide hipoativa (hipotireoidismo) ou glândulas adrenais hiperativas, podem resultar em obesidade, mas isso é raramente a causa. Adolescentes com ganho de peso causado por distúrbios hormonais em geral têm baixa estatura e outros sinais do distúrbio subjacente. Um adolescente obeso com baixa estatura e hipertensão arterial deve ser examinado quanto à presença de um distúrbio hormonal chamado síndrome de Cushing.

A genética desempenha um papel, o que significa que algumas pessoas correm maior risco de obesidade do que outras, e a obesidade pode ser mais comum em membros da mesma família.

Devido ao estigma da sociedade contra a obesidade, muitos adolescentes obesos têm uma autoimagem ruim e podem se tornar socialmente isolados.