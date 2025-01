University of Rochester School of Medicine and Dentistry

A rubéola é uma infecção viral contagiosa que normalmente causa sintomas leves em crianças, como dor articular e erupção cutânea. A rubéola pode causar a morte de um feto ou defeitos congênitos graves se a mãe for infectada no início da gravidez.

A rubéola é causada por um vírus.

Os sintomas típicos incluem linfonodos inchados, manchas de cor rosa no céu da boca e uma erupção cutânea característica.

O diagnóstico é estabelecido em função dos sintomas.

O tratamento da rubéola tem por objetivo o alívio dos sintomas.

A vacinação rotineira pode prevenir a rubéola.

(Consulte também Rubéola em recém-nascidos.)

Normalmente, a rubéola é uma infecção infantil leve. No entanto, a rubéola pode ter consequências devastadoras para bebês infectados antes do nascimento. Uma mulher infectada nas primeiras 16 semanas (em particular nas primeiras oito a dez semanas) de gravidez com frequência passa a infecção ao feto. Essa infecção fetal causa aborto espontâneo, natimortos ou múltiplos defeitos congênitos graves no bebê (um quadro clínico denominado síndrome da rubéola congênita).

A rubéola pode ser chamada de “sarampo alemão” ou “sarampo de 3 dias”, porque ela causa uma erupção similar à erupção cutânea causada pelo sarampo. No entanto, ela é causada por um vírus diferente.

A rubéola é transmitida principalmente ao se inspirar gotículas que contêm o vírus e que foram expelidas pela tosse de uma pessoa infectada. O contato próximo com uma pessoa infectada também pode transmitir a infecção. Pessoas com rubéola são mais contagiosas desde uma semana antes até a uma semana depois do surgimento da erupção cutânea, e a infecção costuma ser disseminada enquanto a erupção cutânea está presente. No entanto, pessoas que não apresentam erupção cutânea ou sintomas ainda podem transmitir o vírus para outras pessoas. Um bebê infectado antes do nascimento pode transmitir a infecção durante muitos meses após o nascimento.

Uma pessoa que teve rubéola desenvolve imunidade e geralmente não a contrai novamente.

Antes, a rubéola era frequente durante a primavera, com grandes epidemias a cada seis ou nove anos que infectavam milhões de pessoas. A infecção é atualmente rara nos Estados Unidos devido à vacinação generalizada. Ainda assim, algumas mulheres adultas jovens que nunca tiveram rubéola nem foram vacinadas correm o risco de ter filhos com defeitos congênitos graves se forem infectadas no início da gravidez.

Desde 2004, nos Estados Unidos, todos os casos de rubéola foram importados por pessoas que viajaram de áreas onde a rubéola é mais comum e adquiriram rubéola no exterior antes de retornar para os Estados Unidos.

Você sabia que...

Sintomas da rubéola Os sintomas da rubéola em crianças são um pouco diferentes dos que ocorrem em adultos. Muitos casos são leves. Os sintomas da rubéola começam aproximadamente 14 a 21 dias após a infecção. Em crianças, a rubéola geralmente causa sintomas leves ou nenhum sintoma perceptível. Sintomas leves podem ocorrer em crianças 1 a 5 dias antes do surgimento da erupção cutânea: Febre baixa (menos de 39 °C [102 °F])

Desconforto geral

Conjuntivite

Linfonodos inchados no pescoço e na parte posterior da cabeça

Garganta vermelha ou irritada

Dor articular A erupção cutânea causada pela rubéola é similar à erupção cutânea causada pelo sarampo, mas o vermelho não é tão intenso e as áreas não se fundem formando grandes áreas vermelhas. A erupção cutânea começa na face e no pescoço e rapidamente se espalha para o tronco, os braços e as pernas. À medida que a erupção surge, a pele fica levemente avermelhada (rubor), especialmente na face. Manchas vermelhas indolores podem aparecer na parte posterior do céu da boca e garganta (manchas de Forchheimer). A erupção cutânea geralmente dura cerca de três dias, mas pode durar vários dias mais. Em casos raros, as pessoas desenvolvem infecção do ouvido médio (otite média) ou baixo número de plaquetas (trombocitopenia). A infecção cerebral (encefalite) é uma complicação muito rara, mas ocasionalmente fatal. eritema de rubéola Ocultar detalhes Esta fotografia mostra a erupção cutânea causada pela rubéola. A erupção cutânea causada pela rubéola é similar à erupção cutânea causada pelo sarampo, mas o vermelho não é tão intenso e as áreas não se fundem formando grandes áreas vermelhas. Imagem cedida por cortesia da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Diagnóstico da rubéola Avaliação médica

Exames para medir os níveis de anticorpo em pessoas de alto risco Os médicos suspeitam de rubéola em pessoas com linfonodos inchados na nuca e a erupção cutânea característica. Um diagnóstico definitivo de rubéola precisa ser feito para mulheres grávidas, pessoas com encefalite e recém-nascidos. O diagnóstico pode ser confirmado ao medir os níveis de anticorpos contra o vírus da rubéola no sangue ou com a análise de amostras da garganta, nariz ou de urina. É possível fazer o diagnóstico no feto antes do nascimento com o exame do líquido amniótico ou do sangue do feto. Exames de sangue preventivos rotineiros são realizados em gestantes no início da gravidez para confirmar que elas são imunes à rubéola.

Tratamento da rubéola Paracetamol ou ibuprofeno para alívio da febre e das dores para oferecer conforto Não existe tratamento para a infecção por rubéola. A maioria das pessoas se recupera por completo sem tratamento. Paracetamol ou medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como ibuprofeno, podem ser administrados para alívio da febre e dor. Não existe tratamento para a encefalite, que deve seguir seu curso com cuidados de suporte.