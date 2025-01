Infecções virais do sistema nervoso central nas crianças

Os sintomas de meningite viral e encefalite em crianças mais velhas e adolescentes são semelhantes aos dos adultos: febre, tosse, dores musculares, vômitos, perda de apetite e dor de cabeça, seguidos por sintomas de meningite (dor de cabeça, febre e rigidez do pescoço) ou de encefalite (febre, dor de cabeça, alterações de personalidade ou confusão, convulsões, paralisia ou dormência e sonolência).

O fato de que os bebês não têm a capacidade de comunicar-se diretamente faz com que seja difícil compreender seus sintomas. No entanto, os bebês com infecções do sistema nervoso central têm geralmente alguns dos sintomas descritos a seguir.

Em geral, as infecções virais do sistema nervoso central nos recém-nascidos e nos bebês iniciam-se com febre. Os recém-nascidos podem ter outros sintomas e, a princípio, podem não dar uma impressão geral de estar doentes. Bebês com mais de aproximadamente um mês de idade normalmente ficam irritáveis e difíceis e se recusam a comer. Os vômitos ocorrem com frequência. Às vezes, a região macia no topo da cabeça de um recém-nascido (fontanela) se torna saliente quando o bebê está na posição vertical, o que indica um aumento da pressão sobre o cérebro. Visto que a irritação das meninges piora com o movimento, bebês com meningite podem chorar mais, em vez de se acalmarem, quando alguém os pega no colo e são embalados. Alguns bebês manifestam um choro agudo estranho.

Os bebês com encefalite costumam ter convulsões ou outros movimentos anômalos. Os bebês com encefalite grave podem ficar letárgicos e comatosos e morrer.

Uma infecção pelo vírus do herpes simples, que muitas vezes se concentra em uma única parte do cérebro, pode causar convulsões ou fraqueza em apenas uma parte do corpo. Um bebê com encefalite por vírus do herpes simples pode também ter uma erupção cutânea na pele, nos olhos ou na boca. A erupção cutânea consiste de manchas vermelhas com bolhas cheias de líquido que formam crostas ou feridas antes de cicatrizarem (consulte Infecção por vírus do herpes simples (HSV) em recém-nascidos).

A encefalomielite pós-infecciosa pode causar muitos problemas neurológicos, dependendo da parte do cérebro que sofreu o dano. A criança pode apresentar fraqueza em um braço ou uma perna, perda da visão ou audição, dificuldade em caminhar, alterações no comportamento, deficiência intelectual ou convulsões recorrentes. Alguns desses sintomas são notados imediatamente. Outros sintomas podem não ser notados até mais tarde, por exemplo, quando a criança realiza exames rotineiros de audição, visão e/ou inteligência. Muitas vezes, os sintomas se resolvem com o tempo; mas às vezes são permanentes.