Infecção por rotavírus

University of Rochester School of Medicine and Dentistry

O rotavírus é um vírus comum e muito contagioso que causa vômito e diarreia.

O rotavírus é uma infecção viral do trato digestivo que pode causar desidratação grave.

Os sintomas característicos incluem febre, vômitos e diarreia aquosa.

O diagnóstico é estabelecido em função dos sintomas.

A maioria das crianças melhora com o repouso e bebendo líquidos, mas algumas crianças recebem hidratação pela veia (por via intravenosa).

Vacinação rotineira pode prevenir a infecção pelo rotavírus.

O rotavírus é a causa mais comum de diarreia grave com desidratação em crianças pequenas entre três e quinze meses de idade. É um dos vírus que causa gastroenterite (inflamação do trato digestivo que resulta em vômito, diarreia ou ambos).

Nos Estados Unidos, antes de a vacina contra o rotavírus se tornar disponível, cerca de 55.000 a 70.000 crianças com menos de cinco anos de idade eram hospitalizadas a cada ano por diarreia causada pelo rotavírus. Embora dificilmente alguma criança morra devido ao rotavírus nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, o vírus causa mais de 200.000 mortes por ano, principalmente em crianças com menos de cinco anos de idade. A maioria dessas crianças vive em países com poucos recursos.

O vírus se dissemina de uma pessoa para outra, especialmente se as pessoas com diarreia não lavarem suas mãos com bastante cuidado depois de defecarem. A infecção também pode ocorrer se as pessoas tocarem a boca após tocarem em um objeto (como fralda ou brinquedo) contaminado por fezes infectadas. Todas as formas de transmissão envolvendo fezes infectadas são denominadas transmissão fecal-oral. As pessoas podem também ser infectadas se consumirem alimentos ou beberem água contaminados com o vírus. Os adultos podem ser infectados após contato próximo com um bebê infectado, mas a doença grave ocorre raramente.

Durante o inverno em climas temperados, o rotavírus provoca a maioria dos casos de diarreia que são suficientemente sérios para justificar levar bebês e crianças para o hospital. Antes de a vacina contra o rotavírus se tornar disponível nos Estados Unidos, uma onda de doença causada pelo rotavírus começava no sudoeste dos EUA em novembro e terminava no nordeste dos EUA em março. A doença agora ocorre de maneira menos previsível e pode ocorrer o ano todo.

Sintomas de infecção pelo rotavírus Os sintomas do rotavírus começam com febre e vômito, seguidos de diarreia aquosa. A doença normalmente dura de cinco a sete dias. Caso os líquidos perdidos não sejam repostos, com frequência ocorre a desidratação. A desidratação torna a criança cansada e inquieta, com boca seca e pulso rápido. A probabilidade de a diarreia causar desidratação grave e até mesmo morte é maior em crianças pequenas.

Diagnóstico de infecção pelo rotavírus Avaliação médica O médico em geral não realiza exames para detectar o rotavírus, a menos que esteja tentando identificar um surto. Quando é necessário testar, amostras de fezes são enviadas para avaliação em laboratório.

Tratamento de infecção pelo rotavírus Repouso e ingestão de líquido Não existe tratamento específico para o rotavírus. A maioria das crianças melhora com o repouso e o consumo de uma quantidade adequada de líquido (consulte também tratamento da gastroenterite). Crianças gravemente doentes podem precisar receber fluidos na veia (por via intravenosa) para prevenir a desidratação. Medicamentos para controlar a diarreia (chamados medicamentos antidiarreicos) não devem ser administrados a crianças com menos de 18 anos de idade.