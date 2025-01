Rubéola em recém-nascidos

Vacinação contra a rubéola de todas as garotas e mulheres em idade fértil antes da gravidez pode prevenir a infecção.

Já as gestantes que não são imunes à rubéola devem evitar o contato com qualquer pessoa que tenha rubéola e então receber a vacina imediatamente depois do nascimento para que estejam imunes em eventuais gestações futuras. Mulheres não podem ser vacinadas durante a gravidez, porque a vacina contém vírus vivos capazes de infectar o feto. Devido a este risco, todas as mulheres que recebem a vacina contra a rubéola devem ter o cuidado para não engravidar por pelo menos 28 dias depois da vacinação.

Caso uma gestante não imunizada entre em contato próximo com uma pessoa infectada na fase inicial da gravidez, ela deve receber uma injeção de imunoglobulina para tentar ajudar a prevenir a infecção.