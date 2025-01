Listeriose em recém-nascidos

Gestantes com listeriose podem não ter nenhum sintoma ou podem apresentar sintomas semelhantes a uma gripe (por exemplo, calafrios, febre e dores musculares).

Em fetos e recém-nascidos, os sintomas de listeriose são como aqueles da sepse (uma infecção no sangue) e incluem apatia e problemas de alimentação. Os sintomas podem aparecer dentro de horas ou dias do nascimento (chamado início precoce) ou podem aparecer apenas após várias semanas (chamado início tardio). Recém-nascidos com sintomas que aparecem precocemente têm, frequentemente, baixo peso ao nascimento, problemas no parto, e sintomas de sepse logo após o nascimento. Recém-nascidos com sintomas tardios, em geral nasceram a termo e são inicialmente saudáveis, mas depois desenvolvem meningite (uma infecção cerebral) ou sepse.

Outras complicações comuns da listeriose incluem aborto espontâneo, parto prematuro com infecção intra‑amniótica e natimorto.