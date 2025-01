Infecções adquiridas no hospital por recém-nascidos

Medidas gerais que os membros da equipe do hospital usam para ajudar a prevenir infecções adquiridas no hospital incluem as seguintes:

Medidas para reduzir a disseminação do Staphylococcus aureus

Prevenção da propagação e infecção em berçários de cuidados especiais, como UTINs

Lavagem cuidadosa das mãos

Monitoramento para infecção hospitalar

Às vezes antibióticos

Vacinação

Para reduzir a disseminação da infecção durante um surto de doença no hospital, os médicos podem aplicar pomadas com antibiótico no cordão umbilical, narinas e local da circuncisão.

Para reduzir a disseminação da infecção em berçários de cuidados especiais, como UTINs, os membros da equipe do hospital certificam-se de haver espaço suficiente entre recém-nascidos que estão em incubadoras ou berços aquecidos. Eles também têm o cuidado de limpar e desinfetar meticulosamente ou de esterilizar o equipamento e de usar cateteres IV e ventiladores durante o menor tempo possível.

Os membros da equipe do hospital, pais e cuidadores podem ajudar a prevenir a disseminação de infecções adquiridas no hospital sempre lavando bem as mãos com água e sabão ou usando um desinfetante antibacteriano para as mãos.

Enquanto no hospital, os recém-nascidos são cuidadosamente monitorados em busca de quaisquer sinais de infecção.

Se os médicos determinarem que uma infecção está se disseminando no berçário, eles podem administrar certos antibióticos a recém-nascidos que ainda não estão infectadas. Essa medida preventiva é denominada profilaxia.

Os membros da equipe do hospital administram vacinas de acordo com o esquema de rotina a qualquer criança que estiver no hospital na ocasião. Algumas vacinas não são administradas até o momento da alta.