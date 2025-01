Infecção pelo vírus herpes simplex (Herpes Simplex Virus, HSV)

Esforços para prevenir a transmissão da mãe para o recém-nascido não têm sido muito eficazes. No entanto, mulheres com bolhas nas genitais perto da data do parto devem ser testadas para infecção por herpes simplex.

Se a mulher tiver uma infecção por herpes ativa no momento do parto, é possível que seja feito um parto por cesariana (cesariana) para reduzir o risco de transmitir a infecção para o recém-nascido. Além disso, monitores no couro cabeludo fetal não seriam utilizados durante o trabalho de parto em um recém-nascido de uma mãe com herpes genital ativo, porque os monitores aderem ao couro cabeludo causando uma ruptura na pele que poderia espalhar a infecção. Recém-nascidos nascidos de mulheres com infecção ativa por herpes devem ser testados para infecção por vírus herpes simplex.

Se a mulher tiver tido uma infecção por herpesvírus, ela pode receber o medicamento antiviral aciclovir ou valaciclovir durante as últimas semanas de gestação. Esses medicamentos podem prevenir recorrências no momento do parto e diminuir a necessidade de parto por cesariana.