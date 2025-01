Infecção do trato urinário (ITU) em crianças

Antibióticos

Às vezes, cirurgia

As infecções do trato urinário são tratadas com antibióticos. Crianças que parecem muito doentes ou cujos exames iniciais sugiram ITU recebem antibióticos antes dos resultados das culturas serem disponibilizados. Caso contrário, os médicos aguardam os resultados da cultura para confirmar o diagnóstico de ITU. Crianças que estão muito doentes e todos os recém-nascidos recebem antibióticos por injeção muscular (intramuscular) ou em uma veia (intravenosa). Outras crianças recebem antibióticos por via oral. O tratamento em geral dura, aproximadamente, de 7 a 10 dias. Crianças que precisam de exames para o diagnóstico de anomalias estruturais com frequência continuam o tratamento com antibióticos a uma dose mais baixa até os exames serem concluídos.

Algumas crianças com anomalias estruturais do trato urinário precisam de cirurgia para corrigir o problema. Outras precisam tomar antibióticos diariamente para prevenir infecções (chamado profilaxia). Crianças com RVU grave geralmente precisam de cirurgia e precisam tomar antibióticos até que a cirurgia seja realizada. As crianças que têm RVU que não é considerada grave são monitoradas com cuidado e podem receber antibióticos.

Alguns casos de RVU leves a moderados se resolvem sem tratamento.