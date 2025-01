Algumas crianças com inflamação do coração não apresentam sintomas, e a inflamação passada é reconhecida anos mais tarde quando a lesão cardíaca é descoberta. Algumas crianças sentem o coração bater rapidamente. Outras crianças sentem dor torácica causada pela inflamação do saco ao redor do coração (pericárdio). As crianças podem ter febre alta, dor torácica ou ambas.

Sopros cardíacos são sons que ocorrem quando o sangue passa pelo coração. É comum as crianças terem sopros cardíacos de som diminuído. Contudo, sopros cardíacos de som forte ou que passaram por alguma alteração significam que a criança tem uma valvulopatia cardíaca. Quando a febre reumática envolve o coração, com frequência as válvulas cardíacas são afetadas, o que causa o desenvolvimento de sopros cardíacos novos e mais fortes ou diferentes que o médico consegue ouvir através do estetoscópio.

Pode ocorrer o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, o que faz com que a criança se sinta cansada e com falta de ar, com náusea, vômito, dor de estômago e uma tosse seca e não produtiva.

A inflamação cardíaca desaparece gradualmente, em geral no prazo de cinco meses. No entanto, ela pode danificar permanentemente as válvulas cardíacas, o que resulta em doença cardíaca reumática. A probabilidade de desenvolver doença cardíaca reumática varia de acordo com a gravidade da inflamação cardíaca inicial e também depende do fato de as infecções estreptocócicas serem ou não tratadas.

Na doença cardíaca reumática, a válvula entre o átrio e o ventrículo esquerdos (válvula mitral) é mais comumente danificada. A válvula pode começar a vazar (regurgitação da válvula mitral), estreitar-se de maneira anormal (estenose da válvula mitral) ou ambos. O dano valvular causa os sopros cardíacos característicos que possibilitam ao médico diagnosticar a febre reumática. Mais tarde na vida, em geral na meia-idade, o dano valvular pode causar insuficiência cardíaca e fibrilação atrial (um ritmo cardíaco anormal).