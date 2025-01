As síndromes de Ehlers-Danlos podem alterar a resposta do organismo a lesões. Lesões menores podem resultar em feridas muito abertas. Ainda que essas feridas não sangrem excessivamente, deixam cicatrizes amplas.

Entorses e luxações ocorrem com frequência.

Algumas pessoas desenvolvem uma deformidade torácica, uma corcunda com curvatura anormal da coluna vertebral (cifoescoliose) ou pé torto.

A maioria dos adultos tem pé chato.

O intestino pode se projetar através da parede abdominal (chamado hérnia) e pode haver o desenvolvimento de protuberâncias anormais (divertículos) no intestino. Em casos raros, ocorre sangramento ou ruptura (perfuração; ver Perfuração do trato digestivo) do intestino frágil.

Algumas vezes, tecido fraco em uma válvula cardíaca faz com que ocorra vazamento na válvula.

Se uma gestante tiver uma síndrome de Ehlers-Danlos, o parto poderá ser prematuro. Os tecidos frágeis da mãe aumentam o risco de ruptura do útero durante o trabalho de parto. A má cicatrização da pele pode tornar uma episiotomia ou cesariana problemática. Quando o feto tem uma síndrome de Ehlers-Danlos, a bolsa amniótica pode se romper antes do tempo (ruptura prematura de membranas). A mãe ou o bebê com uma síndrome de Ehlers-Danlos podem apresentar hemorragias excessivas antes, durante e após o parto.