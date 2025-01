A osteogênese imperfeita pode variar de leve a grave.

A maioria das pessoas com osteogênese imperfeita apresenta ossos frágeis e entre 50% e 65% sofrem perda da audição.

A osteogênese imperfeita faz com que o branco dos olhos (esclera) de algumas pessoas tenha uma coloração azulada. Essa coloração azulada aparece porque as veias sob a esclera anormalmente fina podem ser vistas através dela. As escleras são mais finas que o normal porque o colágeno não se formou corretamente.

A criança pode ter dentes manchados e mal desenvolvidos (denominada dentinogênese imperfeita), dependendo do tipo de osteogênese imperfeita.

Por vezes, as crianças com osteogênese imperfeita desenvolvem doenças car­díacas ou pulmonares.

Osteogênese imperfeita (escleróticas azuis) Ocultar detalhes Esta fotografia com vista aproximada do olho mostra uma esclerótica, que normalmente é branca, com coloração azul. JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Osteogênese imperfeita tipo I é o tipo mais leve. Algumas crianças podem ter apenas os sintomas de esclera azulada e dor muscular e nas articulações causadas por articulações frouxas. As crianças com este tipo podem ter um risco maior de sofrer fraturas durante a infância.

Osteogênese imperfeita tipo II é o tipo mais grave e causa a morte. Os bebês geralmente nascem com muitos ossos partidos. O crânio pode ser tão macio que o cérebro não está protegido da pressão aplicada à cabeça durante o parto. Estes bebês têm braços e pernas curtos e escleras azuladas. Os bebês com este tipo de OI podem morrer antes do parto ou nos primeiros dias ou semanas de vida.

Osteogênese imperfeita tipo III é o tipo mais grave que não causa a morte. As crianças com este tipo têm uma estatura bastante baixa e coluna curvada e sofrem de fraturas frequentes. Este tipo faz com que os ossos se quebrem com lesões mínimas, geralmente quando as crianças começam a andar. Essas crianças também têm um crânio muito grande e um rosto com formato triangular, causado pelo desenvolvimento acentuado da cabeça e o subdesenvolvimento dos ossos da face. Deformidades do tórax são comuns. A cor da esclera varia.

Osteogênese imperfeita (problemas esqueléticos) Ocultar detalhes Esta fotografia mostra uma pessoa com grave osteogênese imperfeita que tem tórax em barril, curvatura da coluna, graves deformações ósseas, articulações frouxas e mau desenvolvimento muscular. R M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

A osteogênese imperfeita tipo IV varia amplamente em gravidade e pode causar deformidades. A criança com esse tipo tem ossos que se fraturam facilmente durante a infância, antes da puberdade. A cor da esclera é normalmente branca. A criança tem baixa estatura. Crianças com esse tipo podem se beneficiar do tratamento e a taxa de sobrevida é alta.