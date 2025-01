Introdução às distrofias musculares e distúrbios relacionados

A distrofia muscular congênita não é um distúrbio isolado; ao contrário, ele diz respeito à distrofia muscular presente no nascimento.

As distrofias musculares são um grupo de distúrbios musculares hereditários, nos quais um ou mais genes necessários para uma estrutura e um funcionamento muscular normais são defeituosos, o que resulta em fraqueza muscular com vários níveis de gravidade. As fibras musculares aparecem deterioradas (distróficas) quando vistas ao microscópio. A distrofia muscular de Duchenne e a distrofia muscular de Becker são as distrofias musculares mais comuns. A distrofia muscular de Duchenne é a forma mais grave. A distrofia muscular de Becker é bastante semelhante à distrofia de Duchenne, mas ela tem início quando a criança é mais velha e causa sintomas mais leves. A distrofia miotônica é a segunda mais comum e a distrofia facioescapuloumeral é a terceira.

Outras formas de distrofia muscular incluem a distrofia de Emery-Dreifuss, a distrofia de cintura‑membros e distrofias congênitas.

Outros distúrbios musculares hereditários incluem miopatias congênitas, miotonia congênita, paralisia periódica familiar e doenças de armazenamento do glicogênio. As doenças do armazenamento do glicogênio constituem um grupo de doenças hereditárias raras, nas quais os músculos não conseguem metabolizar açúcares normalmente, de maneira que formam grandes acúmulos de glicogênio (um amido formado a partir de açúcares). Os distúrbios mitocondriais afetam os músculos e outras partes do corpo.

Distrofia muscular congênita As distrofias musculares congênitas são causadas por mutações em diversos genes, incluindo os genes necessários para o funcionamento e estrutura normais dos músculos. O recém-nascido com distrofia muscular congênita apresenta uma redução grave no tônus muscular (hipotonia, ou “corpo mole”). O médico suspeita do diagnóstico de distrofia muscular congênita em todos os recém-nascidos que apresentem baixo tônus muscular. Os médicos em geral realizam uma biópsia muscular e exames genéticos para confirmar o diagnóstico. Tratamento Fisioterapia O tratamento da distrofia muscular congênita inclui fisioterapia, que pode ajudar a preservar a função muscular.