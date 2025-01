A maioria das crianças pode ser tratada em casa com líquidos e medidas que aumentem seu conforto.

Durante a doença, quantidades pequenas e frequentes de líquidos transparentes podem ser dadas. Dificuldade respiratória crescente, pele com coloração azulada ou acinzentada, fadiga e desidratação indicam que a criança precisa ser hospitalizada. As crianças com doenças cardíacas congênitas ou doenças pulmonares ou com sistema imunológico comprometido podem ser hospitalizadas mais cedo, pois são muito mais suscetíveis a adoecer com maior gravidade com a bronquiolite.