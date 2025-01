Medicamentos para reduzir a febre

Medicamentos para interromper a convulsão se ela durar 5 minutos ou mais

Em geral, as convulsões febris duram menos de 5 minutos e nenhum tratamento é administrado além de medicamentos para reduzir a febre.

Os médicos geralmente dão medicamentos para parar uma convulsão febril que dure cinco minutos ou mais para prevenir um estado de mal epiléptico. Os medicamentos incluem sedativos e anticonvulsivantes. Esses medicamentos costumam ser administrados pela veia (via intravenosa). Se um medicamento não puder ser administrado por via intravenosa e a criança tiver mais de dois anos de idade, um gel sedativo pode ser colocado no reto ou um líquido sedativo pode ser colocado no nariz (via intranasal). As crianças que receberam estes medicamentos ou que apresentem uma convulsão prolongada ou estado de mal epilético são cuidadosamente monitoradas para detectar problemas com a respiração e a pressão arterial.