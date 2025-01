Mucopolissacaridoses Por Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia Matt Demczko , MD , Revisado/Corrigido: mar. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

As mucopolissacaridoses são um tipo de distúrbio de depósito lisossômico nas quais moléculas de açúcar complexas não são decompostas naturalmente e se acumulam em quantidades nocivas nos tecidos do corpo. O resultado é uma aparência facial característica e anomalias dos ossos, dos olhos, do fígado e do baço, às vezes acompanhadas por deficiência intelectual. As mucopolissacaridoses ocorrem quando os pais transmitem os genes defeituosos que causam esses distúrbios para seus filhos.