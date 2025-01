Exames preventivos pré-natais

Estudos da condução nervosa

Tomografia computadorizada ou ressonância magnética

Antes do nascimento, a leucodistrofia metacromática pode ser diagnosticada no feto mediante amostragem de vilosidades coriônicas ou amniocentese, que são exames preventivos pré-natais.

Depois do nascimento, estudos de condução nervosa para medir a velocidade com que os impulsos são conduzidos pelos nervos. O médico realiza exames de tomografia computadorizada (TC) ou de ressonância magnética (RM) do cérebro para tentar detectar sinais de lesão à bainha de mielina.

Os médicos também medem os níveis de arilsulfatase A nos glóbulos brancos do sangue ou nas células da pele e fazem testes para analisar o DNA. Exames genéticos, que são utilizados para determinar se o casal tem um risco maior de ter um bebê com um distúrbio genético hereditário, também estão disponíveis.