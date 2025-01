Em crianças com intolerância hereditária à frutose, a ingestão de quantidades minúsculas de frutose ou sacarose causa níveis baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia), com sudorese, confusão mental e, por vezes, convulsões e coma. Crianças afetadas que continuam a consumir alimentos contendo frutose desenvolvem lesões renais e hepáticas, resultando em icterícia (pele e olhos amarelos – consulte Icterícia no recém-nascido), vômitos, deterioração mental, convulsões e morte.

Os sintomas crônicos incluem alimentação insuficiente, insucesso de desenvolvimento, sintomas digestivos, insuficiência hepática e lesões renais. Na maioria dos tipos desse distúrbio, diagnóstico precoce e restrições dietéticas iniciadas na primeira infância podem ajudar a prevenir esses problemas mais graves.

A deficiência de frutoquinase, que é um tipo de intolerância hereditária à frutose, não causa nenhum sintoma.