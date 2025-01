Doença de Tay-Sachs e doença de Sandhoff

Essa doença ocorre com maior frequência em famílias descendentes de judeus do leste europeu (asquenazes).

A criança com essa doença começa a deixar de alcançar os marcos de desenvolvimento depois dos seis meses de idade e apresenta deterioração progressiva da capacidade intelectual, o que significa que a deficiência intelectual piora durante a vida da criança, e ela também parece ter um baixo tônus muscular. Surgem então rigidez e inflexibilidade muscular seguida por paralisia, demência e cegueira. Essas crianças em geral morrem por volta dos cinco anos de idade.

Antes da concepção, os pais podem descobrir se são portadores do gene que causa a doença. Um portador é uma pessoa que tem um gene anômalo para um distúrbio, mas não apresenta sintomas nem sinais evidentes do distúrbio. Os portadores do gene devem receber aconselhamento genético porque existe o risco de eles transmitirem o distúrbio aos filhos. Essa doença se desenvolve em 25% das crianças quando ambos os pais são portadores.

Durante a gestação, a doença de Tay-Sachs pode ser identificada no feto mediante amostragem de vilosidades coriônicas ou amniocentese, que são exames preventivos pré-natais.

Depois do nascimento, exames de sangue podem ser realizados para medir os níveis da enzima ausente hexosaminidase A ou para análise do DNA.

Não há cura nem tratamento para essa doença.