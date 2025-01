Hipogonadismo masculino em crianças

Os sintomas do hipogonadismo variam dependendo da idade em que a deficiência de testosterona tem início.

Em um feto do sexo masculino, a deficiência de testosterona antes da 12ª semana de gestação causa o desenvolvimento incompleto dos órgãos genitais. A abertura da uretra pode ficar na parte inferior do pênis em vez de na sua extremidade (hipospádia). Se a deficiência de testosterona se desenvolver posteriormente na gestação, o feto masculino pode ter um pênis ou testículos anormalmente pequenos que não descendem para dentro do escroto.

Um recém-nascido do sexo masculino pode ter órgãos genitais que parecem menos masculinos (subvirilizado) ou que parecem mais femininos, às vezes chamados de genitália ambígua.

Em crianças do sexo masculino, a deficiência de testosterona que ocorre na época em que a puberdade é esperada resulta em desenvolvimento sexual incompleto. Um menino afetado apresenta timbre de voz agudo e desenvolvimento muscular pequeno para sua idade. O pênis, os testículos e o escroto encontram-se pouco desenvolvidos. Pelos púbicos e nas axilas são rarefeitos e não há pelos no corpo. As mamas podem aumentar de tamanho (ginecomastia) e os braços e pernas são anormalmente longos.