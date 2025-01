O bócio congênito pode ser causado pelo seguinte:

Produção deficiente de hormônio da tireoide

Anticorpos da mãe que atravessam a placenta e afetam a tireoide

Medicamentos que a mãe toma durante a gravidez (chamados de goitrogênicos) que atravessam a placenta

A glândula tireoide secreta o hormônio da tireoide. Qualquer distúrbio da glândula tireoide que cause a redução da produção do hormônio da tireoide faz com que a hipófise secrete mais hormônio tireoestimulante (TSH). Se um distúrbio impedir a glândula tireoide de responder normalmente com o aumento da produção de hormônio, o aumento do estímulo pelo TSH causa o aumento do tamanho da glândula tireoide. Há diversas anomalias genéticas que reduzem a capacidade da glândula tireoide de produzir o hormônio da tireoide e causar o bócio congênito.

Mulheres com certos distúrbios da tireoide, como a doença de Graves, algumas vezes produzem anticorpos que cruzam a placenta durante a gestação. Esses anticorpos interagem com o receptor do TSH e podem fazer com que o feto produza uma quantidade excessiva de hormônio da tireoide (hipertireoidismo) ou uma quantidade muito reduzida de hormônio da tireoide (hipotireoidismo). O bócio pode resultar em ambos os casos. Nos bebês afetados, o bócio normalmente se resolve espontaneamente no prazo de três a seis meses.

Medicamentos, como amiodarona, propiltiouracila, iodo e metimazol, tomados pela mãe podem atravessar a placenta e, em casos raros, causar bócio congênito.